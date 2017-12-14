В партии ЛДПР раскритиковали заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что конкурент Владимиру Путину на пост главы государства «даже близко не созрел».

Что значит конкурент Путину не созрел? Вы зачистили все политическое поле и говорите о каком-то созревании. Чтобы что-то созрело, надо не ядохимикатами удобрять это поле, а создавать одинаковые условия для роста. Во-вторых, такими заявлениями вы унижаете 150 миллионов наших граждан. В конце концов, почитайте интернет и вы поймете, что на самом деле думают люди о нынешней власти Пресс-служба партии ЛДПР

В ЛДПР призвали Пескова продолжать заниматься делами президента и не давать оценки другим кандидатам.

Источник: ЛДПР