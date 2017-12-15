Благотворительный фонд «Друзья» запустил платформу ProCharity для поиска интеллектуальных волонтеров для благотворительных организаций и поддержки НКО.

ProCharity привлекает специалистов из коммерческого сектора, готовых помогать фондам на безвозмездной основе. Среди задач волонтеров — разработка маркетинговой стратегии, создание сайтов, логотипов, фирменного стиля, выполнение переводов и написание профильных статей.

«Мы уверены, что повышение профессиональной квалификации сотрудников некоммерческого сектора существенно улучшает показатели работы отдельных организаций и сектора в целом. Образовательный центр Фонда „Друзья“ был создан для того, чтобы предоставить сотрудникам НКО максимум возможностей для развития профессиональных навыков и компетенций», — описывают проект его создатели.

В образовательном центре проекта проводят однодневные семинары с целью передать опыт профессионалов коммерческого сектора социальному. Лекторами проекта уже стали эксперт в области системной филантропии Рик Эрровуд, глава медиасервисов «Яндекса» Дмитрий Степанов, замгендиректора агентства «Михайлов и партнеры» Эллен Пинчук, завкафедрой интегрированных коммуникаций ВШЭ Сергей Зверев.

Подать заявку на участие в проекте могут НКО, заинтересованные в развитии фандрайзинга, PR, маркетинга и других сфер. Следующий отбор пройдет в 2018 году. Его начало анонсируют на сайте.

Источник: представители проекта ProCharity