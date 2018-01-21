Каждую неделю The Village вспоминает самые важные и популярные новости за последние семь дней. В этом выпуске: самые привлекательные профессии по версии Tinder, скандальные танцы курсантов, противостояние кинотеатров и Минкультуры и еще десять событий.

Нападения на школы

Полиция допустила наличие связи между произошедшими на этой неделе атаками на школы в Перми, Челябинской области и Бурятии. К чрезмерной агрессии школьников могли подтолкнуть в соцсетях — в группах, аналогичных суицидальным пабликам. Также в произошедшем винят общество в целом.

Сборища Навального

Власти проверяют фонд кампании Алексея Навального «Пятое время года» из-за жалоб на «сборища несовершеннолетних» в его кемеровском штабе. Арендаторы помещений в том же здании сообщили правоохранителям о «неадекватных по своему психическому состоянию» лицах, которые «стучатся в кабинеты» и «несут свои листовки и газеты с Навальным».

Жалобы на агитацию за Путина

Штабы четырех кандидатов в президенты поддержали жалобу движения «Голос» на незаконную агитацию за Владимира Путина на телевидении. Представители Ксении Собчак призвали ЦИК предоставить каждому кандидату столько же эфирного времени, сколько уделили сбору подписей в поддержку Путина.

Нейтральная олимпийская форма

Компания Zasport представила эскизы новой олимпийской формы для российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде в Южной Корее под нейтральным флагом. С одежды убрали национальную символику, вместо которой теперь используется логотип OAR — Olympic Athlete from Russia.

Скандальные танцы курсантов

В Ульяновском институте гражданской авиации разгорелся скандал из-за пародии курсантов на клип Бенни Бенасси «Satisfaction». Их собирались отчислить за фривольные танцы, но прокуратура не нашла для этого оснований. Вместо студентов к ответственности решили привлечь работников учебного заведения.

Обиженный Паддингтон

Ассоциация владельцев кинотеатров запустила флешмоб #МишкаНеВиновен против вмешательства министерства культуры в кинопрокат. Ведомство в последний момент перенесло премьеру фильма «Приключения Паддингтона — 2» на февраль, чтобы расчистить сеансы для неназванной отечественной картины. Из-за скандала дату начала проката вернули на 20 января.

Модная Третьяковская галерея

Первый главный редактор российских Vogue и Interview Алена Долецкая стала креативным консультантом Третьяковской галереи. Журналистка поможет превратить музейную площадку в модное место.

Непрекращающееся зловоние

Жители Москвы и Подмосковья продолжили жаловаться на неприятный запах. В связи с этим МЧС теперь проводит дополнительный анализ воздуха вдобавок к постоянному мониторингу. Исправить ситуацию попробуют, накрыв полигон «Кучино» спецматериалом.

Уголовное дело на «Дождь»

Бизнесмен Илья Трабер добился возбуждения уголовного дела о клевете после рассказа о нем в документальном сериале «Питерские» телеканала «Дождь». Правоохранители запросили уставные документы канала и личные данные журналистов, работавших над фильмом.

Иски к Apple

В Москве зарегистрировали первые иски к Apple из-за замедления работы старых айфонов. Истцы потребовали бесплатно заменить аккумуляторы на их смартфонах, а также компенсировать моральный вред в десятки и сотни тысяч рублей. Apple уже пообещала устранить проблему в новой iOS.

Twitter против Telegram

Пользователи Twitter пожаловались на блокировку ссылок на Telegram. При попытке пользователей прикрепить ссылку на мессенджер социальная сеть отклоняет запрос о публикации, показывая предупреждение о спаме.

Перезапуск бренда Kira Plastinina

Экс-глава обанкротившейся сети магазинов Kira Plastinina Ольга Уфимкина перезапустила проект. На сайте компании уже представлены три новые коллекции. Сама Кира Пластинина в обновленном проекте не участвует.

Лучшие профессии для знакомств

Tinder выяснил, представители каких профессий больше всего привлекают россиян. В то время как россиянки преимущественно заинтересованы в знакомствах с руководителями различного рода, мужчины чаще всего ищут женщин творческих профессий.