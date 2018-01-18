Штабы кандидатов в президенты Павла Грудинина, Владимира Жириновского, Ксении Собчак и Григория Явлинского поддержали жалобу движения «Голос» на незаконную агитацию за Владимира Путина в эфирах телеканалов.

«Мы видим, что идет очень большое количество сюжетов в пользу одного из кандидатов в президенты, и тут явно перекос», — рассказал «РБК» депутат от фракции ЛДПР Сергей Иванов. При этом он выразил мнение, что привлечь виновных к ответственности не удастся, поскольку российские суды назовут агитацию «освещением деятельности президента», а критику — «происками врагов».

В свою очередь, первый зампред фракции КПРФ Николай Коломейцев обвинил главу пресс-службы штаба Путина Андрея Кондрашова, работающего на канале «Россия», в использовании служебного положения для показа агитационных фильмов в поддержку своего кандидата.

Кондрашов на это ответил, что на телеканале вышел только один фильм с действующим президентом (картина «Валаам», интервью для которой дал Путин. — Прим. ред.). Лента, по его словам, готовилась в течение года и попала в сетку вещания в конце ноября, когда о предвыборной кампании «еще и речи не шло».

Штаб Ксении Собчак подал жалобы в Центризбирком и Генпрокуратуру, призвав предоставить каждому кандидату столько же эфирного времени, сколько уделили сбору подписей в поддержку Путина. Аналогичную жалобу в ЦИК готовит и «Яблоко».

В то же время представители кандидата в президенты Бориса Титова сообщили «РБК», что также обнаружили «определенное преимущество Путина в плане эфирного времени, но каких-то откровенных нарушений, прямой агитации за него или против других кандидатов пока не заметили».

Накануне в ЦИК заявили, что не выявили незаконную агитацию в телесюжетах о Путине, на которые пожаловалось движение «Голос». По мнению секретаря ЦИК Майи Гришиной, с помощью роликов журналисты реализовывали свое право на свободу массовой информации.

Источник: «РБК»