С 1 февраля Сбербанк начнет подключать московских абонентов к собственному мобильному оператору «Поговорим».

Виртуальный оператор, работающий на сети Tele2, уже открыл на своем сайте предзаказ на сим-карты. Как рассказал «Ведомостям» сотрудник контакт-центра «Поговорим», в Москве будут действовать такие же тарифы, как и в Петербурге, где оператор работает с августа прошлого года.

Стоимость самого дешевого пакета составляет 200 рублей в месяц за 150 минут связи и 3 гигабайта трафика. Самый дорогой тариф на 1 500 минут, 15 гигабайт интернета и 3 тысячи СМС обойдется в 1 тысячу рублей в месяц.

Первые 10 тысяч абонентов смогут воспользоваться специальным тарифным планом стоимостью 499 рублей, в который включены 1 500 минут, 20 гигабайт трафика и 3 тысячи СМС.

Источник: «Ведомости»