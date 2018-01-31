Рейс Домодедово — Дубай задержали на пять часов из-за налипания снега.

«После выполнения всех необходимых процедур требовалась усиленная дополнительная проверка воздушного судна. На данный момент все технические вопросы закончены, самолет готов к вылету», — сообщили в пресс-службе авиакомпании AZUR air.

Все это время пассажиры находились на борту самолета. Такое решение приняли, чтобы избежать дополнительной задержки. Компания извинилась за неудобства.

Сейчас все рейсы обслуживаются штатно. Со стороны аэропорта никаких ограничений нет.

The Village уже рассказывал, как получить компенсацию за проблемы с вылетом.

Источник: агентство «Москва»