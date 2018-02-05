Мосгорсуд принял решение освободить из СИЗО гематолога Елену Мисюрину, приговоренную к двум годам колонии за смерть пациента. Она будет находиться под подпиской о невыезде.

Ранее с требованием отменить приговор врачу и вернуть дело на пересмотр выступила прокуратура Юго-Западного округа Москвы.

На заседании суда за гематолога поручился президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, который предложил посадить его под арест вместо Мисюриной. Рошаль также заявил, что российские врачи подвергаются «необъяснимой и необоснованной» травле.

В январе Елену Мисюрину признали виновной в смерти пациента, которому гематолог в 2013 году делала биопсию. Столичный департамент здравоохранения пообещал оказать врачу поддержку. В свою очередь, Следственный комитет заявил, что критика приговора Мисюриной подрывает доверие россиян к медицинской системе.

Что не так с делом Мисюриной и как отличить врачебную ошибку от уголовного преступления, читайте в интервью гендиректора «Факультета медицинского права» Полины Габай.



Источники: «Коммерсантъ», РИА «Новости»