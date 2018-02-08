Московская полиция опровергла заявления мэрии о нападениях горожан на сотрудников коммунальных служб, занимающихся уборкой снега.

«С 3 по 6 февраля в столице зафиксировали три случая применения травматического оружия, но все они имели отношение к бытовым ссорам, не связанным с коммунальщиками. По коммунальной технике и по сотрудникам коммунального хозяйства никто не стрелял», — заявили в правоохранительных органах.

Заявлений о других правонарушениях в отношении работников коммунальных служб в этот период также не поступало.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказывал, что недовольные уборкой снега горожане закидывают дворников яйцами и стреляют по технике. Он утверждал, что выявленными нарушениями уже занимаются правоохранительные органы.

The Village уже рассказывал, как москвичи пытались справиться с последствиями «снегопада столетия», обрушившегося на город в выходные. Из-за непогоды в Москве поломало более 2 тысяч деревьев. Один человек погиб, еще пятеро получили ранения. Школьникам разрешили не приходить на занятия.

Источник: «РБК»