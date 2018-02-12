Обновлено: добавлена информация о ликвидации пожара.

В экстренные службы сообщили о возгорании на 15-м этаже гостиницы «Космос» на проспекте Мира в Москве.

Публикация от Sergey Vy (@manabozov) Фев 12, 2018 в 2:56 PST

Очевидцы сообщают, что с верхних этажей валит густой серый дым. Уровень сложности пожара уже повысили до второго. К месту происшествия направили 23 пожарных расчета.

Людей из соображений безопасности выводят на улицу.

UPD (14:10): В гостинице «Космос» потушили пожар в одном из номеров на 15-м этаже. Из здания успели вывести около 230 человек из полутора тысяч зарегистрированных. По предварительной информации, никто не пострадал.

Источник: ТАСС