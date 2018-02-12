В Москве загорелась гостиница «Космос» (обновлено)
Обновлено: добавлена информация о ликвидации пожара.
В экстренные службы сообщили о возгорании на 15-м этаже гостиницы «Космос» на проспекте Мира в Москве.
Очевидцы сообщают, что с верхних этажей валит густой серый дым. Уровень сложности пожара уже повысили до второго. К месту происшествия направили 23 пожарных расчета.
Людей из соображений безопасности выводят на улицу.
UPD (14:10): В гостинице «Космос» потушили пожар в одном из номеров на 15-м этаже. Из здания успели вывести около 230 человек из полутора тысяч зарегистрированных. По предварительной информации, никто не пострадал.
Источник: ТАСС
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