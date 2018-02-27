Сторонники Алексея Навального пожаловались на «избыточную блокировку» его официального блога интернет-провайдерами.

У некоторых пользователей сайт navalny.com, уже исключенный из реестра Роскомнадзора, не открывается даже спустя сутки после разблокировки. Об этом заявили, например, клиенты компаний SkyNet и InterZet.

Интернет-активисты признались, что проблема могла возникнуть по их же вине, когда они пытались обойти блокировку на уровне операторов. «Они испугались штрафов от системы „Ревизор“ и „докрутили“ блокировку вручную разными способами», — предположил один из них.

Чтобы исправить ситуацию, сторонники Навального просят пользователей пригрозить провайдерам жалобой в Роскомнадзор на несанкционированное ограничение доступа к сайту. Также они собирают жалобы самостоятельно, чтобы «надавить на операторов со своей стороны».

По их словам, сейчас важно добиться полной разблокировки сайта Навального, чтобы у всех желающих была возможность записаться в наблюдатели на выборы.

Источник: Алексей Навальный