Каждую неделю The Village вспоминает самые важные и популярные новости за последние семь дней. В этом выпуске: ругающие Россию актеры, открытие пяти новых станций метро, триллер Paramount о Москве и еще девять событий.

Ракеты Путина

Во время послания Федеральному собранию президент Владимир Путин представил новую крылатую ракету с ядерным двигателем и неограниченным радиусом действия. В демонстрационном ролике атака велась по США, что вызвало возмущение со стороны Запада.

ругающие страну актеры

РИА «Новости» опубликовало список отечественных актеров, ругающих Россию. В тексте, помимо раскритикованного властями Алексея Серебрякова, упоминаются Анатолий Пашинин, Дмитрий Дюжев и Константин Райкин, которого сотрудники агентства назвали постоянным критиком государства.

Матерящийся Жириновский

Владимир Жириновский обматерил Ксению Собчак в ходе предвыборных дебатов на канале «Россия 1». В ответ она облила лидера ЛДПР водой. Одновременно с этим кандидаты в президенты попросили ЦИК и руководство каналов перенести теледебаты в прайм-тайм и сделать их более дискуссионными.

Журналистки против Слуцкого

Комиссия Госдумы по этике рассмотрит обвинения журналисток в адрес депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого. Его уже публично обвинили в домогательствах замглавреда RTVI Екатерина Котрикадзе и продюсер «Дождя» Дарья Жук. Еще две женщины предпочли остаться анонимными. Сам Слуцкий обвинения отвергает.

Угроза разрыва сотрудничества с ЕСПЧ

Россия может отказаться от Европейской конвенции по правам человека и прекратить сотрудничество с ЕСПЧ, если суд продолжит принимать решения, направленные против ее интересов. В Москве считают, что ЕСПЧ преследует политические мотивы при рассмотрении жалоб против России.

Восстановление России в спортивных правах

С Олимпийского комитета России сняли дисквалификацию и восстановили его членство на международном уровне. Как пояснил член МОК Шамиль Тарпищев, санкции сняли автоматически, поскольку результаты проверок российских спортсменов «показали их „чистоту“».

Флешмоб с телефонными контактами

Россияне запустили стихийный флешмоб, участники которого делились скриншотами из приложения GetContact. Оно позволяет посмотреть, как пользователи записаны в телефонах знакомых. Роскомнадзор уже начал проверку сервиса на соблюдение закона о персональных данных.

Возвращение «Мстителей»

Из-за скандала вокруг драмы «Собибор», среди авторов которой значится министр культуры Владимир Мединский, премьеру фильма «Мстители: Война бесконечности» вернули на 3 мая. При этом мировую премьеру Marvel перенесла на 27 апреля.

Триллер Paramount о Москве

Российских режиссеров Андрея Звягинцева и Александра Роднянского назначили исполнительными продюсерами в новом сериале для Paramount на русском языке. Психологический триллер, события которого разворачиваются в Москве, начнут снимать уже в этом году.

Открытие Большой кольцевой линии

В Москве открыли первый участок Большой кольцевой линии метро. Движение запустили на станциях «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошёвская», «ЦСКА» и «Петровский парк». По этому случаю в продажу поступила ограниченная серия карты «Тройка».

Закрытие Best Of Russia

С 22 марта по 13 мая на «Винзаводе» проведут последнюю выставку проекта Best of Russia. На ней покажут 188 избранных снимков за 2017 год и 100 лучших работ за десятилетнюю историю конкурса.

Земфира на Пикнике «Афиши»

Пикник «Афиши» объявил первую часть лайнапа фестиваля, который состоится 4 августа в музее-заповеднике «Коломенское». Участие в нем примут Arcade Fire, Belle & Sebastian, Земфира и King Gizzard & The Lizard Wizard.