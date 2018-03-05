Перед офисом департамента природопользования Москвы на Новом Арбате появился гигантский освежитель воздуха с надписями «Народу от Кульбачевского» и «Это вам вместо сайта mosecom.ru».

Ведомство, которое возглавляет Антон Кульбачевский, полгода назад закрыло сайт Мосэкомониторинга, где публиковалась оперативная информация о загрязнении воздуха. Изначально предполагалось, что сайт возобновит работу после модернизации через два месяца. Позднее руководитель департамента Антон Кульбачевский обещал, что это произойдет в середине декабря. Затем сроки сдвинули на вторую половину февраля, однако ресурс по-прежнему не работает.

Ранее The Village уже рассказывал, как власти лишили москвичей информации об экологии и кому это выгодно.

Источник: пресс-служба Гринпис