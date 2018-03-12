В Москве пройдет международный симпозиум «Женщины, мужчины и дивный новый мир», организованный представительством Евросоюза в России.

В пятницу, 23 марта, в 19:00 в пространстве DI Telegraph состоится дискуссия о гендерных стереотипах. Участникам предложат разобраться в меняющихся ролях мужчины и женщины, рассмотреть историю развития движений #ЯНеБоюсьСказать и #MeToo и обсудить выдвижение Ксении Собчак в президенты. В дискуссии примут участие Марина Юсупова (Россия), Викки Турбайн (Великобритания), Ивонна Эверхарц (Германия) и другие специалисты.

В субботу, 24 марта, симпозиум продолжится серией круглых столов в лофте «Авиатор». С 10:00 до 16:00 на них выяснят, какую роль женщины играют в политике, как страны работают с гендерными вопросами и какое влияние на эти процессы оказывают традиции.

Завершающим элементом программы станет показ фильма Кристиане Бюхнер «Дом правительства», который состоится в тот же день в 19:00 в Центре документального кино. Картина расскажет о знаменитом сталинском «Доме на набережной», его жительницах и их судьбах.

Все события симпозиума бесплатны, но необходима предварительная регистрация.

Ранее социолог Марина Юсупова рассказывала The Village, как российские мужчины воспринимают самих себя и что они думают о женщинах, феминизме и домашнем насилии.

Источник: организаторы мероприятия