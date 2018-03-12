Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Запуск обновленного Мосэкомониторинга

Спустя полгода технических работ московские власти запустили обновленный сайт Мосэкомониторинга. После модернизации здесь появилась интерактивная карта, на которой в режиме онлайн можно следить за загрязнением воздуха в Москве. Разрабатывается и новый раздел, посвященный метеопоказателям и условиям рассеивания выбросов по городу.

Отмена спектаклей из-за смерти Табакова

Московский художественный театр имени Чехова на три дня отменил все спектакли в связи со смертью после продолжительной болезни актера Олега Табакова. Показы не состоятся и в основанной Табаковым «Табакерке».

Выборы без забастовки

Власти Москвы не согласовали «Забастовку избирателей» 18 марта, сославшись на закон о выборах, который запрещает вести агитацию в день голосования. Акцию хотел провести Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. В качестве альтернативы активистам предложили заменить тему.

Отключение гифок в «историях»

Приложения Instagram и Snapchat временно отключили функцию добавления GIF-файлы в «истории» из-за обвинений в расизме. В Giphy заявили, что анимация со счетчиком убитых темнокожих появилась в базе из-за ошибки и уже удалена. Функция снова станет доступна, когда найдется способ предотвратить подобные ситуации.

Защитники Слуцкого

У здания Госдумы прошел пикет в поддержку депутата Леонида Слуцкого, обвиняемого в домогательствах к журналисткам. В акции участвовали 11 человек — все они симпатизируют партии ЛДПР, в которой состоит парламентарий. Активисты уверены, что обвинения против него выдвигают прозападные журналисты в рамках заказной кампании.

Ну, привет, днище.

Пикет в поддержку депутата Слуцкого. pic.twitter.com/E8lCCRnCCC — Тот самый Мартин (@martin_camera) 12 марта 2018 г.

Причины смертности

С 2012 года россияне стали чаще умирать от редких болезней и неустановленных причин и реже — от болезней, на лечении которых поручил сосредоточиться в «майских указах» президент Владимир Путин. Изменения в статистике объясняют также тем, что «заболевания стали перекидывать» и записывать в отчет о смерти «не причину, а повод». Это делается для выполнения «майских указов».