Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила отказаться от обязательного медицинского страхования в пользу добровольного. Также сенатор призвала направлять деньги на лечение пациентов напрямую из федерального и регионального бюджетов, минуя фонд ОМС.

«Граждане критикуют страховую систему медицины, отмечая, что никакая она не страховая», — отметила Матвиенко, сравнившая фонд ОМС и страховые компании с «прокладками по перекачиванию средств граждан» в медицинские учреждения.

«Тучи чиновников. Приезжаешь в регион — самые красивые здания у отделения ПФР, ФОМС, ФСС, ЦБ. Вот на это уходят средства», — заключила спикер Совфеда.

Источник: РИА «Новости»