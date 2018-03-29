29 марта мессенджер Telegram не работал больше трех часов. О неполадках сообщили пользователи в России, США, Европе, СНГ, Средней Азии и Южной Африке. Глобальный сбой объяснили проблемами с электроснабжением в дата-центре. Однако некоторые предположили, что сервис Павла Дурова заблокировал Роскомнадзор за непредоставление данных ФСБ.

Пользователи сегодня жалуются на сбой работы Telegram. По данным СМИ, больше всего жалоб поступает из России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Украины и Казахстана.



Если вам не терпится заподозрить во всем РКН, знайте – мы тут ни при чем. pic.twitter.com/7r1BY0PTlA — Роскомнадзор (@roscomnadzor) 29 марта 2018 г.

The Village собрал реакцию пользователей мессенджера, общее число которых уже перевалило отметку в 200 миллионов человек, на жизнь без Telegram и советы о том, чем заменить сервис.

Павел @durov, попробуйте выключить и включить — Дед Едрос (@ded_edros) 29 марта 2018 г.

Моей маме чуть за 60, она смотрит только Россию и 1 канал. Сижу. Эсэмэска: А Я ТЕБЕ ГОВОРИЛА ЧТО ВАШ ЭТОТ ТЕЛЕГРАМ ЧЕРТОВ ЗАКРОЮТ НИКОГДА МАТЬ НЕ СЛУШАЕШЬ — Сижу как сыч (@MariaKozlovaa) 29 марта 2018 г.

а помните, был такой телеграм? — Артем Беседин (@asbesedin) 29 марта 2018 г.

Эти исторические несколько часов мы запомним как Эпоху Возрождения чатов в вк и вотсаппе. Хорошее было время. — Poe-lee-nah (@blame_iceland) 29 марта 2018 г.

РЕБЯТА.

Я СОЗДАЛ ЧАТ В АСЬКЕ:https://t.co/FNl11ydYwS — Тот самый Мартин (@martin_camera) 29 марта 2018 г.

Пожалуйста, не умирай,

Или мне придётся тоже.

Ты, конечно, в серверный рай,

А мне что, Вайбер качать, о Боже?!



Хочешь новых стикерпаков,

Хочешь, сделаю больше чатов,

Хочешь, удалю Вконтакте,

Что мешает спать!#телегаживи #телеграммживи — ᴅᴛ (@denitrendy) 29 марта 2018 г.

Без еды человек может прожить 20-25 дней

Без воды - до 10 дней

Без Телеграма - не больше часа — Покемон ВьетКафе (@sikorochka) 29 марта 2018 г.

Ненавижу такие моменты, когда падает очередная соцсеть/мессенджер, а ты не успеваешь придумать шутку про это, а в твиттере просто парад первосортного юмора, и это подстегивает еще сильнее, потеют ладони, пропадает аппетит, а остальным уже премии за лучшие твиты вручают, жмут руки — злобный кадровик (@msc_whiterabbit) 29 марта 2018 г.

Чувствую себя как Гарри Поттер, которому бешенный Добби закрыл портал в Хогвартс.#телеграммживи — Lana (@LanaKasati) 29 марта 2018 г.

К 7-ми вещам от которых отказался Дуров, добавилась 8-я и это телеграм — kiryan & the void (@kirilo_sun) 29 марта 2018 г.

дорогие товарищи, то, что телеграм не работает, ЭТО НЕ ПОВОД ЗВОНИТЬ — Tapas&Tango (@atticus_flinch) 29 марта 2018 г.

Братцы, если что, всегда есть Диалоги в приложении Сбербанк Онлайн. pic.twitter.com/EpZE4JLhJg — Wylsacom (@wylsacom) 29 марта 2018 г.

ДУРОВ СТЕНУ МОЖЕШЬ НЕ ВОЗВРАЩАТЬ ВЕРНИ ТЕЛЕГУ — natash (@apogey_apatii) 29 марта 2018 г.

Дуров, верни хоть что-нибудь — Bob Farber (@Bobchensk) 29 марта 2018 г.

Когда Телеграм упал и пришлось переместиться в ВК pic.twitter.com/ce2X5qIOUu — Александр Доброкотов (@dobrokotov) 29 марта 2018 г.

Чадушки, спокойно. Если не работает телеграм:

1. Идем в лес, чтобы нарвать бересты.

2. Царапаем писалом сообщение (если нет писала, возьмите канцелярский нож).

3. Отправляем к друзьям холопа с письмом.

Не благодарите! — Русские летописи (@letopisi_rus) 29 марта 2018 г.

The Village рассказал также, что думают о сбое в работе Telegram авторы популярных каналов мессенджера.