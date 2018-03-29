Пользователи — о трехчасовом сбое в работе Telegram
29 марта мессенджер Telegram не работал больше трех часов. О неполадках сообщили пользователи в России, США, Европе, СНГ, Средней Азии и Южной Африке. Глобальный сбой объяснили проблемами с электроснабжением в дата-центре. Однако некоторые предположили, что сервис Павла Дурова заблокировал Роскомнадзор за непредоставление данных ФСБ.
The Village собрал реакцию пользователей мессенджера, общее число которых уже перевалило отметку в 200 миллионов человек, на жизнь без Telegram и советы о том, чем заменить сервис.
The Village рассказал также, что думают о сбое в работе Telegram авторы популярных каналов мессенджера.
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