Медиацентр Высшей школы экономики удалил видеозапись студенческого ток-шоу с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым.

«Не буду скрывать, что по просьбе Дмитрия Сергеевича Пескова „Вышка“ не будет публиковать полную запись этой встречи», — заявил глава программы «Журналистика» ВШЭ Сергей Корзун.

Перед началом встречи никаких договоренностей о неразглашении достигнуто не было. «Там было пять камер с пятью операторами за ними. Пескова встретили двое ведущих и повесили на него петличку, после чего сказали „запись пошла“. Какой „офф-рекорд“?» — поделился впечатлениями от происходящего один из присутствовавших на ток-шоу студентов.

В защиту работы студентов выступил Профсоюз журналистов и работников СМИ, который предлагает расценивать ситуацию как цензуру в «Вышке». Организаторов съемки в свою очередь призвали выложить запись для публикации. Студентам также предложили юридическую консультацию о законности публикации и защиту их интересов в случае претензий вуза.

29 марта Дмитрий Песков стал гостем студенческого ток-шоу «В точку! Персона» в Высшей школе экономики. Там он впервые прокомментировал раскол в оппозиции, обвинения в адрес Леонида Слуцкого и поведение Владимира Путина в Кемерове. После встречи с Песковым в официальном сообществе ток-шоу опубликовали лишь короткие видео и фотографии. Предыдущие выпуски выкладывали полностью. Текстовую версию ток-шоу можно прочитать здесь.

Источник: «Русская служба Би-би-си»