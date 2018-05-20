Каждую неделю The Village вспоминает самые важные и популярные события за последние семь дней. В этом выпуске: новый состав правительства, места для болельщиков с лишним весом, поддельный коньяк, вакансия мечты для тусовщиков, цензура на граффити и еще 15 новостей.

Три срока для Путина

Парламент Чеченской республики внес в Госдуму поправки к Конституции, позволяющие одному и тому же человеку занимать президентский пост три раза подряд. Депутаты объяснили необходимость принятия поправок «достигнутой социально-политической стабильностью» и важностью сохранить преемственность власти в условиях сложной внешнеполитической обстановки.

Новый Состав правительства

Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил состав нового правительства. Изменения затронули ряд министерств, включая МЧС, которое возглавил Евгений Зиничев, ранее исполнявший обязанности главы Калининградской области и замдиректора ФСБ. Министром строительства стал губернатор Тюменской области Владимир Якушев, а министерство сельского хозяйства перешло под руководство Дмитрия Патрушева — сына секретаря Совета безопасности Николая Патрушева.

Двойной арест Навального

Тверской суд Москвы арестовал оппозиционера Алексея Навального за нарушение организации митинга «Он нам не царь» и неповиновение полиции. Всего политик проведет в спецприемнике 30 суток, так как наказания по административным делам не суммируются.

Возобновление дела «Додо пиццы»

Следствие возобновило допросы всех причастных к делу о наркотиках, найденных в одном из заведений «Додо пиццы». По словам главы компании Федора Овчинникова, прокуратура потребовала продолжить расследование, поскольку СКР допустил «разгильдяйство» и проводил допросы «ненапористо».

Освобождение Малобродского

СКР изменил меру пресечения бывшему директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому с домашнего ареста на подписку о невыезде. Решение приняли «с учетом возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств». Следователи также заверили, что на свободе мужчина не сможет повлиять на ход дела.

Дачное голосование

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил разрешить горожанам голосовать на мэрских выборах за пределами столицы. По его словам, выборы приходятся на самое «дачное» воскресенье осени, что негативно сказывается на явке. Предложение уже одобрили в Мосгордуме.

Регистрация в городах ЧМ-2018

Россиян обяжут регистрироваться при поездках в города, принимающие матчи чемпионата мира по футболу. Новые правила будут действовать с 25 мая по 25 июля. Оформить временную регистрацию нужно в течение трех дней со дня прибытия, лично явившись в МФЦ или территориальные органы МВД.

Места для болельщиков с лишним весом

На чемпионате мира по футболу стадионы «Спартак» и «Лужники» организуют специальные места для болельщиков с избыточным весом. Места для полных людей сделают шире и мягче. К ним также обеспечат упрощенный доступ. Для покупки специального билета на место увеличенной ширины болельщики должны предъявить справку от врача, где указан индекс массы тела.

Бедные россияне

Росстат представил данные об уровне бедности населения. В 2017 году 19,3 миллиона россиян получали доходы ниже прожиточного минимума, который в четвертом квартале прошлого года составил 9 786 рублей. Таким образом, за чертой бедности оказалось 13,2 % населения страны.

Горячая линия для призывников

Министерство обороны запустило горячую линию по вопросам призыва на военную службу. Отвечать на вопросы призывников и их родителей будут офицеры генштаба Вооруженных сил, которые смогут оперативно решить проблемы, возникшие у молодых людей в военных комиссариатах или при прохождении медицинской комиссии.

Аудиофайл раздора

Пользователи Reddit нашли короткий аудиофайл, в котором произносится имя. Некоторые пользователи слышат его как Янни, другие — как Лорел, а третьи — попеременно и ту, и другую версию. Феномен объяснили разными звуковыми частотами. «Янни» — высокие, а «Лорел» — низкие. Частоты могут меняться из-за аппаратуры, на которой воспроизводится аудио.

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I — Cloe Feldman (@CloeCouture) 15 мая 2018 г.

Поддельный коньяк

Роскачество назвало подделкой треть продающегося в России коньяка. В рамках своего исследования организация проверила 47 отечественных и зарубежных марок напитка. Оказалось, что некоторые производители используют спирт невиноградного происхождения, а также запрещенные межгосударственными и национальными стандартами синтетические ароматизаторы.

Новая волна утечки мозгов

Онлайн-школа Skyeng выявила рост числа студентов, которые изучают английский язык в целях покинуть Россию.Их количество увеличилось на 76 %. Сейчас каждый десятый ученик — потенциальным эмигрант. Похожие всплески интереса к эмиграции фиксировались на фоне выборов, обвала рубля и обострения отношений с западными странами.

Сокращение населения

Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН спрогнозировал, что к 2050 году население России сократится на 10 % — с 146,9 миллиона человек до 132,7 миллиона. При этом прогноз аналитиков стал оптимистичнее. В 2009 году называлась цифра в 116 миллионов. Большинство от этого числа будет проживать в городах.

Компенсация за потерю сна

Мужчина, получивший ушибы на аттракционе ВДНХ, подал на парк иск с требованием возместить ему 20 тысяч рублей морального ущерба. Инцидент произошел еще 18 января во время спуска с тюбинговой горки «Ракета», после чего посетитель потерял сон из-за беспокойства за безопасность посетителей. Суд состоится 24 мая.

клип Вити АК о сути реновации

Рэпер Витя АК показал видео о московской программе реновации. В нем исполнитель упоминает основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и приходит в квартиру, чтобы оформить на нее документы от имени государства.

Публикация от @vityaak 13 Май 2018 в 5:26 PDT

Цензура на граффити

Мосгордума в первом чтении приняла законопроект об обязательном согласовании появляющихся в Москве граффити с собственниками здания и художественным советом Москомархитектуры. Несогласованное изображение обяжут стереть художника или собственника за счет личных средств.

РАБОТА мечты для тусовщиков

Агрегатор комплиментов в барах и ресторанах iDrink открыл вакансию тайного тусовщика. Соискателю придется ежедневно выпивать около 19 напитков в день, в их числе как безалкогольные позиции, так и алкоголь, а потом писать отчет. Платить за это будут 85 тысяч рублей ежемесячно.

Неизбежная фан-зона у МГУ

Вопреки протестам студентов МГУ на Воробьевых горах откроется фан-зона чемпионата мира по футболу. Недалеко от нее уже разместили указатели на фестиваль болельщиков. Окончательное решение об установке подтверждает и разработанная департаментом транспорта схема ограничений в этом районе.

Массовые перекрытия из-за чемпионата

В связи с проведением чемпионата мира по футболу в Москве с 1 июня начнут перекрывать участки возле мест проведения матчей и у фан-зоны на Воробьевых горах. Больше всего ограничений введут вблизи Большой спортивной арены «Лужники». Они продлятся полтора месяца. Для въезда на перекрытые территории жители могут оформить специальные пропуска.