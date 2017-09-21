Несколько дней назад в Отрадном появилась буддийская ступа — на этом месте в будущем откроется первый в Москве буддийский храм, строительство которого инициировал еще в 2000 году Юрий Лужков. Храм получит название Тубден Шедублинг. Работы должны были начаться в 2004 году после благословения далай-ламы. Однако сначала община буддистов четыре года не могла получить разрешение на строительство, а когда ступа была, наконец, заложена, работы пришлось заморозить из-за кризиса.
Буддийская ступа — это небольшое полусферическе сооружение, которое возводят в честь какого-либо человека или события. Одной из религиозных практик буддистов является ритуальный обход ступы по направлению движения солнца.
«Мы так рады, что хоть что-то нам удалось сделать, с чего-то начать. Теперь будем продолжать дальше. Нам предстоит строительство вспомогательного корпуса малого храма, культурного центра на 3 тысячи квадратных метров. Установка освященной ступы важна для того, чтобы дальнейшее строительство было успешным. Так принято, это традиция», — говорит об открытии ступы председатель московской общины буддистов Дулма Шагдарова.
Высота ступы в Нововладыкинском проезде — 15 метров. В ней находится трехуровневая конструкция со статуей Будды, помещение для проведения обрядов и отдельное пространство с сакральными предметами: текстами, реликвиями и статуэтками. Последних насчитывается тысяча штук.
В культурном центре, который здесь появится позже, откроются благотворительная столовая для малоимущих, оздоровительный центр тибетской медицины, зал для медитации, библиотека со священной литературой и лекционный зал для преподавания буддийской философии.
Буддистами себя называют около 1 % жителей Москвы. Из российских народов эту религию исповедуют, например, буряты и калмыки. В столице существует 21 буддийская религиозная организация, несколько общественных объединений буддистов и три буддийских фонда, которые занимаются сохранением культурных и философских традиций. Один из них — благотворительный фонд строительства буддийского храма.
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