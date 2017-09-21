Несколько дней назад в Отрадном появилась буддийская ступа — на этом месте в будущем откроется первый в Москве буддийский храм, строительство которого инициировал еще в 2000 году Юрий Лужков. Храм получит название Тубден Шедублинг. Работы должны были начаться в 2004 году после благословения далай-ламы. Однако сначала община буддистов четыре года не могла получить разрешение на строительство, а когда ступа была, наконец, заложена, работы пришлось заморозить из-за кризиса.

Буддийская ступа — это небольшое полусферическе сооружение, которое возводят в честь какого-либо человека или события. Одной из религиозных практик буддистов является ритуальный обход ступы по направлению движения солнца.