«В какой-то момент тут стали строить что-то серого цвета. Народ начал интересоваться: что такое, новое предприятие строят? А потом — бах, «Кресты»: все такие — опа! И осели. „Ничего себе, а зачем нам тут ‘Кресты’?“ Ну а, думаете, кого-то об этом спросили?» — вспоминает житель Колпино Александр.

Колпино — довольно большой город на юго-востоке от Петербурга (население — почти 145 тысяч человек), полчаса на электричке с Московского вокзала. До недавнего времени он был известен в основном по гигантскому комплексу Ижорского завода, появившемуся еще в первой половине XVIII века. В конце декабря на окраине Колпино ввели в эксплуатацию следственный изолятор № 1 («Кресты-2»): во ФСИН его называют самым большим в Европе (и даже в мире), а также «самым уютным». Изолятор занимает 35 гектаров и рассчитан на 4 тысячи человек. Он находится совсем рядом с городским кладбищем: кресты на фоне «Крестов».

Корреспондент и фотограф The Village отправились в Колпино, чтобы разобраться, как огромный изолятор влияет на жизнь петербургского пригорода, и выяснили, что «Кресты-2» надежно отрезаны от основной части города железной дорогой и «Сапсанами», а жителей гораздо больше волнуют проблемы транспорта и освещения дворов.