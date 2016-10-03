Я решила покинуть Мосгорпарк, потому что все задачи, которые передо мной там были поставлены, я выполнила. Все планы по развитию московских парков вплоть до 2018 года уже согласованы с мэром Сергеем Собяниным, осталось только приступить к их реализации.

Раньше я руководила всеми парками в Москве, а сейчас буду заниматься локально только одним. Первая и самая главная задача для меня на новом посту — это поддержание качества услуг, к которому москвичи уже успели привыкнуть. Также, конечно, я хочу сохранить уникальную атмосферу, которая царит в этом месте. И, естественно, будут появляться новые мероприятия и объекты, в которых есть потребность у жителей.

До Мосгорпарка я возглавляла парк «Кузьминки». И за время моей работы там мне и моей команде удалось очистить местность от самостроя и незаконной торговли, а также разработать новую концепцию этого места. За полгода была проведена большая работа. Теперь опыт, полученный в Мосгорпарке и «Кузьминках», я смогу применить на благо главного парка страны

Раньше в парке Горького действовали льготы для малого бизнеса — к примеру, точкам с едой предоставляли выгодные условия для размещения. Но это было необходимо только на этапе формирования нового формата места, и власти Москвы уже три года как отказались от этого, потому что инфраструктура в парке устоялась. Теперь все работает по принципу аукциона: парк формирует повестку, размещает конкурсные задания и сам проводит аукцион. Шанс установить свою точку в парке (к примеру, с едой) получают самые достойные. Город не может всегда предоставлять льготы.

Я буду работать как со старой командой парка, так и привлекать новых сотрудников, если будет необходимость. Парк Горького — это сформированный организм. У меня нет в планах приходить и сразу набирать новую команду.