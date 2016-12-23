КомментарийЗачем продавать «Валокордин» и «Боярышник» по рецепту
На ком отразятся ограничения продажи спиртосодержащих препаратов — рассказывают эксперты
После трагедии в Иркутске, где из-за отравления «Боярышником» погибли 72 человека, российские власти выразили намерение продавать некоторые спиртосодержащие препараты по рецептам. Помимо «Боярышника», ограничения могу коснуться и «Валокордина». The Village спросил экспертов, поможет ли такая мера предотвратить случаи массового отравления в будущем и на ком отразятся возможные запреты.
Дмитрий Щекочихин
кандидат медицинских наук, врач-кардиолог, терапевт в клинике «Чайка» в «Белых садах»
Продажа таких лекарств, как «Валокордин», по рецептам — довольно сложная тема. Насколько я знаю, подобные разговоры поднимались еще несколько лет назад. Дело в том, что «Валокордин» и «Корвалол» практически не имеют отношения к лечениям болезней сердца и не используются в повседневной клинической практике. Помимо спирта, в их состав входит довольно много сильнодействующего препарата «Фенобарбитал», который является мощным снотворным и отпускается по рецептам.
«Фенобарбитал» используют в том числе для лечения эпилепсии и бессонницы. Отсюда — основное применение «Валокордина» и подобных ему препаратов: снятие страха, непонятной тревоги, ненастоящих болей. Хотя «Валокордин» может помочь при некоторых болезнях сердца: например, при появлении аритмии он способен убрать страх и перевозбужденное состояние, это очень важно. Тем не менее врачи практически не рекомендуют это лекарство, в основном его используют при самолечении.
Стоит отметить, что «Валокордин» не особо опасен. В советские годы его использовали для лечения белой горячки у алкоголиков. Им давали по два флакона, чтобы они уснули. Однако применение данного препарата в больших количествах каждый день может привести к возникновению зависимости.
Лично я не приветствую идею продавать «Валокордин» и его аналоги по рецептам. Сейчас им пользуется большое количество пациентов разных возрастов. Аудитория, которая регулярно приобретает «Валокордин», —многотысячная, а может, даже миллионная. Продажа препарата по рецептам намного осложнит жизнь этим людям: перед ними возникнет вопрос о походе к психологу или даже психиатру, а также назначение более сильного лекарства. То есть ситуация станет намного дороже и сложнее.
Кроме того, это никак не поможет формированию другого отношения к болезням и здоровью у простых людей. Изменения менталитета требуют большого пути и усердной работы медиа, врачей и пациентов, а не репрессивных мер.
Что касается настойки боярышника, то я не вижу смысла в его продаже в принципе. В 1930–40-е годы его использовали в медицине, но тогда не было ничего другого. Сейчас же, как мне кажется, «Боярышник» в подавляющем количестве случаев рассматривается не как лекарство, а как спиртосодержащий напиток. Тем не менее, чтобы отравиться этим веществом, необходимо выпить очень много — точно больше десяти флаконов.
На мой взгляд, в нашей стране есть гораздо более важные проблемы, чем безрецептурная продажа «Боярышника» и «Валокордина». Например, доступность антибиотиков, особенно сильных. Понятно, что в нашей стране невозможно полностью запретить их продажу без рецепта. Ведь мы привыкли лечить себя самостоятельно. Но, несмотря на устоявшиеся традиции, вопрос нужно решать.
Алексей Киселев-Романов
пресс-секретарь ПАО «Аптечная сеть 36,6»
После трагедии в Иркутске к нам поступил запрос от Роспотребнадзора предоставить список всего ассортимента спиртосодержащих БАДов, которые представлены в аптеках, находящихся под управлением ПАО «Аптечная сеть 36,6». В наших аптеках их нет. Что касается «Корвалола» и «Валокордина», то это не добавки, а лекарственные средства. Также нам рекомендовали усилить контроль за продажей косметики, в состав которой входит спирт. Отмечу, что в наших аптеках уже долгое время действуют негласные правила ограниченного отпуска спиртосодержащей продукции.
«Валокордин» в основном берут сердечники, преимущественно пожилого возраста. Алкоголики эту жидкость не жалуют, предпочитая «Боярышник», хотя чаще ее берут гипертоники. У этих лекарств есть аналоги — например, «Корвалол» и «Боярышник» в таблетках. Правда, таблетки стоят в пять-десять раз дороже. Поэтому капли — настоящее спасение для небогатых пенсионеров.
Если лекарства все-таки сделают рецептурными, то главными проигравшими будут пенсионеры, для которых поход к врачу за рецептом станет дополнительной рутиной. Мне кажется, нужно в первую очередь бороться с подпольными производствами настоек. А ответственность за употребление подобных жидкостей в больших количествах должна быть на самих пьющих. Если завтра, например, кто-нибудь додумается выпить антифриз или тормозную жидкость, кто будет в этом виноват? Магазины автозапчастей или сами пьющие?
Валентина Никулина
фармацевт сети социальных аптек «Столички»
Я слышала, что «Валокордин» и настойку боярышника хотят отпускать по рецептам, но, насколько я поняла, еще ничего не решено. «Валокордин» покупают часто, в основном пожилые люди, по три-четыре штуки в день. Конечно, есть другие лекарства со схожими свойствами, например, «Валосердин» и «Корвалол». Они не сильно отличаются и стоят дешевле. Правда, говорят, что «Валокордин» помягче, но я не знаю, сама его не пью.
Я считаю, что продавать «Валокордин» по рецептам неразумно. Если принимать его в терапевтических целях, никаких проблем не будет. Вообще, в аптеках нет опасных препаратов. Главное — принимать все в правильных дозах, а отравиться можно даже большим количеством «Цитрамона».
Обложка: Валерий Матыцин/ТАСС
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