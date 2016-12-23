Продажа таких лекарств, как «Валокордин», по рецептам — довольно сложная тема. Насколько я знаю, подобные разговоры поднимались еще несколько лет назад. Дело в том, что «Валокордин» и «Корвалол» практически не имеют отношения к лечениям болезней сердца и не используются в повседневной клинической практике. Помимо спирта, в их состав входит довольно много сильнодействующего препарата «Фенобарбитал», который является мощным снотворным и отпускается по рецептам.

«Фенобарбитал» используют в том числе для лечения эпилепсии и бессонницы. Отсюда — основное применение «Валокордина» и подобных ему препаратов: снятие страха, непонятной тревоги, ненастоящих болей. Хотя «Валокордин» может помочь при некоторых болезнях сердца: например, при появлении аритмии он способен убрать страх и перевозбужденное состояние, это очень важно. Тем не менее врачи практически не рекомендуют это лекарство, в основном его используют при самолечении.

Стоит отметить, что «Валокордин» не особо опасен. В советские годы его использовали для лечения белой горячки у алкоголиков. Им давали по два флакона, чтобы они уснули. Однако применение данного препарата в больших количествах каждый день может привести к возникновению зависимости.

Лично я не приветствую идею продавать «Валокордин» и его аналоги по рецептам. Сейчас им пользуется большое количество пациентов разных возрастов. Аудитория, которая регулярно приобретает «Валокордин», —многотысячная, а может, даже миллионная. Продажа препарата по рецептам намного осложнит жизнь этим людям: перед ними возникнет вопрос о походе к психологу или даже психиатру, а также назначение более сильного лекарства. То есть ситуация станет намного дороже и сложнее.

Кроме того, это никак не поможет формированию другого отношения к болезням и здоровью у простых людей. Изменения менталитета требуют большого пути и усердной работы медиа, врачей и пациентов, а не репрессивных мер.

Что касается настойки боярышника, то я не вижу смысла в его продаже в принципе. В 1930–40-е годы его использовали в медицине, но тогда не было ничего другого. Сейчас же, как мне кажется, «Боярышник» в подавляющем количестве случаев рассматривается не как лекарство, а как спиртосодержащий напиток. Тем не менее, чтобы отравиться этим веществом, необходимо выпить очень много — точно больше десяти флаконов.

На мой взгляд, в нашей стране есть гораздо более важные проблемы, чем безрецептурная продажа «Боярышника» и «Валокордина». Например, доступность антибиотиков, особенно сильных. Понятно, что в нашей стране невозможно полностью запретить их продажу без рецепта. Ведь мы привыкли лечить себя самостоятельно. Но, несмотря на устоявшиеся традиции, вопрос нужно решать.