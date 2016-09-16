Премьер-министр России Дмитрий Медведев забанил в твиттере оппозиционера Алексея Навального, который накануне представил расследование Фонда борьбы с коррупцией о секретной даче главы правительства в Ивановской области. Об этом сообщает сам Навальный.

Навальный — не первый сотрудник ФБК, которого забанил премьер-министр. Ранее об этом же заявляли Георгий Албуров и несколько других работников фонда.

В четверг в блоге Алексея Навального было опубликовано расследование ФБК о «секретной даче Медведева», расположенной в усадьбе Миловка в городе Плёс Ивановской области. Сотрудники фонда засняли с воздуха территорию в 80 гектаров, обнесенную шестиметровым забором, на которой расположены пристань у Волги, лыжный склон, три вертолетные площадки, несколько домов, гостиница и другие здания и парковые объекты, включая доску для гигантских шахмат и домик для уточки.

То, что Медведев часто туда приезжает, они установили по геотегам в его аккаунте в Instagram. Также сотрудники ФБК сообщили, что в Миловке расположено подразделение ФСО. ФБК утверждает, что именно этот отдел охраняет Дмитрия Медведева. В Федеральной службе охраны уже опровергли эту информацию.