В Управлении делами президента России заявили, что усадьба в Плёсе, которую Фонд борьбы с коррупцией считает «секретной дачей Дмитрия Медведева», не находится в их ведении. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Елену Крылову.

По словам Крыловой, этот объект «не закреплен за подведомственными управделами организациями». Ранее свою причастность к участку также опровергла Федеральная служба охраны, которая, по данным ФБК, занимается охраной участка.

В четверг в блоге Алексея Навального было опубликовано расследование ФБК о «секретной даче Медведева», расположенной в усадьбе Миловка в городе Плёс Ивановской области. Сотрудники фонда засняли с воздуха территорию в 80 гектаров, обнесенную шестиметровым забором, на которой расположены пристань у Волги, лыжный склон, три вертолетные площадки, несколько домов, гостиница и другие здания и парковые объекты, включая доску для гигантских шахмат и домик для уточки. То, что Медведев часто туда приезжает, они установили по геотегам в его аккаунте в Instagram.

На следующий день после публикации расследования Дмитрий Медведев забанил Навального в своем твиттере.