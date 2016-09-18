Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев после оглашения Центральной избирательной комиссией первых итогов подсчетов голосов на выборах в Госдуму, заявили о победе партии «Единая Россия». Об этом сообщает «РБК».

С уверенностью можно сказать, что партия добилась очень хорошего результата. Победила. Трудно, тяжело, а люди все равно за „Единую Россию“ проголосовали владимир путин, президент Российской Федерации

Медведев при этом заявил, что партия власти «будет иметь абсолютное большинство» в Госдуме, а какое именно — станет понятно после окончательного подсчета голосов.

Можно смело сказать: наша партия победила дмитрий медведев, премьер-министр Российской Федерации

На данный момент ЦИК обработал десятую часть бюллетеней. По предварительным данным, в Госдуму проходят четыре партии — те же, что находятся в нижней палате парламента сейчас. Это «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия».