«Левада-центр» провел опрос среди россиян об их отношении к решению правительства страны о замене дополнительной индексации пенсий в 2016 году на разовую выплату в размере 5 тысяч рублей. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

3 % россиян обрадовались решению

заменить индексацию пенсий разовой выплатой

При этом о решении по разовой выплате слышали 56 % жителей России, 44 % признались, что ничего об этом не знают. Вместе с тем 12 % россиян одобрительно отнеслись к решению правительства, 9 % — отнеслись к нему с понимаем. У 15 % респондентов выплата вместо индексации вызвала недоумение, у 18 % — возмущение. 3 % опрошенных выразили смирение, а 27 % россиян сказали, что им все равно. 12 % респондентов затруднились ответить на вопрос об отношении к выплате.

Опрос проводился в период с 26 по 29 августа, участие в нем приняли 1 600 человек старше 18 лет из 137 населенных пунктов 48 регионов России.

Ранее сообщалось, что власти приняли решение заменить доиндексацию пенсий разовой выплатой в размере 5 тысяч рублей, при этом почти 300 тысяч российских пенсионеров, постоянно проживающих за рубежом, не получат выплату. Остальные работающие и неработающие пенсионеры страны получат деньги в январе 2017 года. Как подсчитал Slon Magazine, в результате замены индексации на разовую выплату за три года (с 2016-го по 2018-й) пенсионеры недополучат в общей сложности 38 тысяч рублей (без учета инфляции). Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что «лучше, когда в этих условиях будет единократная выплата, когда что-то можно купить к празднику, еще что-то сделать, чем будет размазано тонким слоем и вообще не чувствоваться никак». Он также добавил, что для реализации этого решения дополнительно потребуется более 200 миллиардов рублей. Вместе с тем, по словам премьера, следующие индексации пенсий в 2017 году будут проведены в обычном порядке и в полном объеме — первая из них состоится в феврале.