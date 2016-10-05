Блогер Антон Носик заявил, что Пресненский суд использовал неверную редакцию Уголовного кодекса при вынесении ему приговора по статье об экстремизме. Об этом он написал в своем «Живом журнале».

Носик пояснил, что возможность присуждать за экстремизм штраф в размере 500 тысяч рублей появилась в УК РФ лишь 6 июля 2016 года — после вступления в силу отдельных поправок антитеррористического «пакета Яровой». Запись же, из-за которой судят блогера, была опубликована в 2015 году, значит, процесс должен был идти с учетом актуальной на тот момент редакции кодекса. В ней максимальная сумма штрафа ограничена 300 тысячами рублей.

Блогер полагает, что теперь Мосгорсуд точно удовлетворит его апелляцию и отменит приговор Пресненского суда. «Хорошо это или плохо — гадать не стоит. У Мосгорсуда будет в точности такой же спектр возможных решений, от оправдания до четырех лет колонии общего режима (на самом деле двух), какой был у первой инстанции», — добавил он.

Дело против Носика возбудили из-за поста под заголовком «Стереть Сирию с лица земли» и его высказываний в эфире радиостанции «Эхо Москвы» по поводу бомбардировок страны. По мнению следствия, слова Носика возбуждают ненависть по национальному признаку. В его выступлении на радио эксперты также нашли «лингвистические и психологические признаки возбуждения розни». 3 октября суд признал его виновным и оштрафовал на 500 тысяч рублей.

Сам Носик себя виновным не признает. В своем последнем слове он попросил суд вынести ему оправдательный приговор или назначить наказание в виде реального срока заключения. Решение Пресненского суда о штрафе в полмиллиона рублей он оспаривает.