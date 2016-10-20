Российское правительство собирается сократить финансирование пяти приоритетных проектов в сфере здравоохранения в 52 раза. Об этом сообщает агентство «РБК» со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета.

По данным издания, речь идет о проектах, связанных с развитием медицинской авиации на труднодоступных территориях, закупкой дополнительных вакцин, борьбой с контрафактом, введением электронного документооборота и телемедицины, а также мониторингом рынка госзаказа. Среди конкретных инициатив упоминалось введение в национальный календарь прививок вакцинации от ветряной оспы и ротавирусной инфекции, обеспечение доступа к медицинской карте на портале госуслуг и отслеживание оборота медикаментов при помощи специальных меток.

Министерство здравоохранения запрашивало на эти проекты около 32 миллиардов рублей на следующие три года, однако чиновники согласились выделить ведомству в 2017–2019 годах лишь 610 миллионов. При этом в целом с 2017 по 2025 год Минздрав собирался потратить на эти программы 182 миллиарда рублей.

Ранее также стало известно, что правительство собирается почти втрое сократить расходы на программу по охране здоровья матери и ребенка. Вместо запрошенных 17,5 миллиарда рублей Минздраву пообещали лишь 6,1 миллиарда.