Тестирование кольца с тревожной кнопкой Nimb в центре Москвы показало, что геолокация в некоторых районах определяется неправильно. По мнению авторов проекта, проблемы возникают из-за GPS-глушилок Кремля. Об этом на своей странице в Facebook написала учредитель проекта Екатерина Романовская, также известная как Катя Кермлин.

Для тестирования был выбран район Полянки. Участник испытания нажал тревожную кнопку на кольце, после чего зашел в подъезд жилого дома и начал подниматься на лифте. «Система устроена так: после нажатия тревожной кнопки на устройстве в приложении появляется карточка тревоги. На ней видно, что происходит с отправителем — остался ли он на месте или перемещается куда-то», — поясняет Романовская.

В то время как мужчина поднимался на лифте, в приложении GPS-датчики сообщали, что он поехал на Крымский Вал, потом на Пятницкую, а потом резко переместился во Внуково.

«Все уже пару раз посмеялись над кремлевскими GPS-глушилками, но в нашем случае это не так смешно: одно дело Uber показывает, что ваш водитель в реке, другое дело Nimb — наш пользователь попал в беду и ждет помощи, и его точное местоположение — самая важная информация для экстренных служб», — отмечает Романовская.

Вчера Leo Bereschansky и Nick Marshansky тестировали, как The Nimb app определяет положение отправителя экстренного сигн... Опубликовано Катей Кермлин 21 октября 2016 г.

Авторы проекта кольца Nimb — рекламщики Леонид Берещанский и Никита Маршанский, также Екатерина Романовская, на которую в прошлом в подъезде напал мужчина с ножом. В кольцо встроена тревожная копка, при нажатии она посылает Push-уведомление, СМС и e-mail людям, которых пользователь указал в специальном приложении как «круг доверия». Кроме того, при нажатии кнопки формируется роботизированный звонок, который связывается с ближайшим отделением экстренной службы, произносит фамилию и имя пользователя, адрес и сообщает о том, что он в беде.

Ранее в октябре директор по распространению технологий «Яндекса» Григорий Бакунов написал в своем Telegram-канале, что «где-то в районе Кремля установлено стационарное или передвижное устройство, задача которого — иногда не давать адекватно работать всем системам позиционирования для гражданских». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что сам сталкивался со сбоями в определении координат в системе «Яндекс», когда проезжал около Кремля.