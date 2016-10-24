Обновлено: добавлена информация о признании Бобокуловой своей вины

Московская прокуратура оценила материальный ущерб, нанесенный Гульчехрой Бобокуловой, которую обвиняют в убийстве четырехлетней девочки на северо-западе Москвы и поджоге квартиры, в 6,5 миллиона рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Бобокулова перевернула лампаду, причинив значительный ущерб в связи с начавшимся пожаром. В результате ее действий было уничтожено имущество потерпевших на общую сумму 5 миллионов рублей», — заявила представитель прокуратуры в Хорошевском суде Москвы. Также Бобокулова нанесла ущерб на сумму 1,5 миллиона рублей владелице квартиры, которая сдавала жилплощадь родителям погибшего ребенка.

24 октября Хорошевский суд проводит закрытые слушания по делу Бобокуловой. В настоящее время там допрашивают потерпевших.

UPD (17:19): Гражданка Узбекистана Гюльчехра Бобокулова, над которой проходит суд по делу об убийстве четырехлетней девочки в Москве, признала себя виновной. Об этом рассказала переводчик обвиняемой Фарида Ханифова, передает ТАСС.

Гражданку Узбекистана Гульчехру Бобокулову задержали 29 февраля у станции метро «Октябрьское Поле». В руках у нее была голова девочки, чье тело нашли в сгоревшей квартире в доме на улице Народного Ополчения. Убийца заявляла, что ненавидит демократию и может взорвать себя.

Женщине было предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, заведомо для виновной находящегося в беспомощном состоянии — по пункту «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса. Бобокулова признала вину и объяснила свой поступок местью президенту России Владимиру Путину. Позднее следствие не обнаружило экстремизма в деле Бобокуловой. Во время расследования была проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила, что обвиняемая страдает хроническим психическим расстройством. После этого в СК предложили отправить Бобокулову на принудительное лечение.