Президент России Владимир Путин уволил Алексея Улюкаева с должности министра экономического развития в связи с утратой доверия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Алексея Улюкаева задержали накануне по подозрению в получении взятки в 2 миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке «Роснефтью» акций «Башнефти». Против него возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере». Суд отправил Улюкаева под домашний арест. На допросе обвиняемый отказался признать вину и назвал случившееся с ним провокацией.

Временно исполняющим обязанности министра экономического развития назначен его заместитель Алексей Ведев.