Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова предложила реформировать систему следственных изоляторов в России. Об этом сообщает газета «Известия».

По ее словам, сейчас СИЗО переполнены. Так, в июне 2016 года сообщалось о превышении лимита в Москве на 46 %. Кроме того, количество кабинетов в изоляторах не соответствует нормам проектирования, которые были введены в 2001 году. На практике они выполняются лишь наполовину. Из-за этого адвокатам негде работать с подзащитными. Вдобавок к этому в СИЗО не хватает младших инспекторов, которые должны выводить подозреваемых и обвиняемых в кабинеты следователей и адвокатов.

Чтобы исправить ситуацию, Москалькова предлагает открывать новые, более современные и вместительные СИЗО, а также ввести в них электронные очереди. В качестве временной меры омбудсмен рассматривает установку в тюремных дворах специальных вагончиков для встреч подсудимых с адвокатами. Также она указывает на необходимость пересмотреть сам подход к избранию меры пресечения и ограничиваться подпиской о невыезде или домашним арестом, если речь идет о людях, не представляющих социальной опасности.