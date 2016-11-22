Московскому предпринимателю Араму Петросяну, который 24 августа взял в заложники четверых человек в отделении Ситибанка, предъявили обвинение в терроризме. Об этом сообщает ТАСС.

«Петросяну предъявлено обвинение по ст. 205 УК РФ („Терроризм“), в ближайшее время это дело будет объединено с обвинением по ст. 206 УК РФ („Захват заложников“)», — рассказал следователь.

Согласно статье 205 УК, Петросяну грозит до 15 лет лишения свободы.

По ходатайству следствия суд продлил арест предпринимателя на три месяца, до 24 февраля 2017 года.

Вечером 24 августа Арам Петросян взял в заложники четверых человек в отделении Ситибанка на Большой Никитской улице. Он угрожал взорвать здание закрепленной на теле бомбой, которая оказалась муляжом. После переговоров с полицией мужчина добровольно освободил всех заложников и сдался. На допросе он заявил, что не собирался никого убивать, а хотел привлечь внимание к проблеме банкротства предпринимателей.