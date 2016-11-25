Оппозиционер Алексей Навальный решил все-таки поехать 5 декабря в Киров и принять участие в процессе по пересмотру дела «Кировлеса». Об этом он сообщил на своем сайте.

Политик поменял свое решение после того, как утром в пятницу, 25 ноября, получил 48 тысяч евро, которые еще в феврале 2016 года ему присудил Европейский суд по правам человека. Накануне Навальный жаловался в своем блоге, что ему до сих пор не перечислили деньги, из-за чего он не хочет сам нести дополнительные расходы на поездку в Киров и готов принять участие в процессе только по телесвязи.

Производство по делу «Кировлеса» возобновили из-за вердикта Европейского суда по правам человека, который в феврале 2016 года заключил, что в России нарушили право Навального и второго фигуранта дела, Петра Офицерова, на справедливое судебное разбирательство. При этом политической подоплеки в деле «Кировлеса» суд не нашел. ЕСПЧ обязал власти России выплатить Навальному и Офицерову компенсации на общую сумму более 87 тысяч евро. Россия подала апелляцию на это решение, однако в августе она была отклонена.