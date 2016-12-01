Глава специального летного отряда «Россия» Ярослав Одинцев, находящийся под домашним арестом по делу о превышении полномочий, покинул свой пост. Об этом сообщает онлайн-издание Republic.

По словам управделами президента Александра Колпакова, он подписал заявление об отставке Одинцева уже давно, однако официальной огласке эта информация не предавалась. Имя нового гендиректора СЛО пока не называется. После ареста Одинцева его функции выполнял один из его заместителей.

Летный отряд «Россия» подчинен Управлению делами президента и обслуживает главу государства и других высокопоставленных чиновников. Весной 2016 года в организации выявили махинации при закупках оборудования для самолетов. Тогда по делу об особо крупном мошенничестве арестовали начальника службы закупок «России» Игоря Коваленко, члена конкурсной комиссии этого же предприятия Дмитрия Позднякова и одного из руководителей компании «Прибор-сервис» Алексея Меницкого. Одинцев утверждал, что никакого ущерба деятельность службы госзакупок бюджету не нанесла, однако в сентябре под домашний арест отправили и его.

По версии следствия, сотрудники СЛО оказались замешаны в преступную схему по лоббированию интересов компании «Прибор-сервис» при проведении тендера на поставку и обслуживание кондиционеров для самолетов организации. Предприятие предлагало большую цену, чем другие потенциальные поставщики, и не производило необходимого оборудования самостоятельно, а выступало лишь посредником. Ущерб от этой сделки оценили в 48 миллионов рублей.