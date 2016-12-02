На Ильдара Дадина, пожаловавшегося на пытки в сегежской колонии № 7, могут завести два новых уголовных дела.

По данным агентства «Интерфакс», сейчас в полиции Сегежского района обсуждается возможность возбуждения уголовного дела по заявлению сокамерника Дадина. В конце ноября между ними возник конфликт, впоследствии переросший в драку. Теперь они оба проведут по полгода в одиночных камерах. Материалы проверки по инциденту уже поступили в полицию, но решение пока не принято.

Кроме того, в СМИ появилась информация о желании Карельского управления ФСИН обвинить Дадина в клевете, так как Следственный комитет заключил, что рассказанная им история о пытках в колонии не подтвердилась. По словам представителя ведомства Виталия Фефелова, постановление об отказе в возбуждении дела по жалобе Дадина поступит во ФСИН на следующей неделе. Тогда и будет принято решение об ответных мерах.

Одновременно с этим в пятницу, 2 декабря, комиссия Совета по правам человека при президенте России обнародовала отчет о посещении сегежской колонии. Правозащитники не смогли собрать объективных доказательств описываемых Дадиным событий, но и не получили подтверждений правомерности действий сотрудников исправительного учреждения. При этом жалобы других осужденных, в том числе не связанных между собой и не знающих о Дадине, косвенно подтвердили слова о систематических пытках в колонии. Отсутствие же видеозаписей, которые должны были храниться минимум месяц, и непредоставление личного дела Дадина сочли желанием ФСИН скрыть от СПЧ истинное положение дел.

7 декабря 2015 года Басманный суд Москвы приговорил оппозиционера Ильдара Дадина к трем годам общего режима. Это первый в России приговор по статье за неоднократное нарушение правил проведения публичного мероприятия (212.1 УК РФ). Впоследствии Мосгорсуд смягчил приговор Дадину, сократив срок наказания на полгода. Сам активист добивался полной отмены приговора.

В начале ноября в СМИ попало письмо Дадина, в котором он пожаловался на пытки и избиения со стороны администрации исправительной колонии № 7 в городе Сегеже. По его словам, начальник учреждения Сергей Коссиев угрожал ему убийством.