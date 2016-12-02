Узнав о таком исследовании, мы напрямую обратились к W-City Community Research, которые не смогли предоставить нам опросники или подробные данные, которые могли бы пролить свет на такой результат. Посмотрите на другие площадки в списке, помимо парка Горького, — например, Дом пионеров, Лосиный остров. Без подробностей опроса невозможно понять, как эти места оказались в списке «депрессивных», из-за чего все исследование кажется несерьезным, а результаты попадают под большое сомнение.

Мы бы посоветовали представителям исследовательской группы обратиться к цифрам, они никогда не врут: в 2011 году парк посещали 6 миллионов человек, в 2016 году — 21 миллион. Уже на протяжении шести лет парк задает стандарты городского отдыха: снос аттракционов, небезопасных для посетителей, качественный общепит, продуманная программа мероприятий, увеличение зеленых насаждений, велодорожки — парк работает для людей.

Люди любят парк Горького, проводят здесь время с друзьями и близкими, и назвать это место нелюбимым и уж тем более депрессивным, точно нельзя

парк горького, официальное заявление