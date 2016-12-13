Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал «РБК» намерение политика и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального принять участие в выборах президента в 2018 году. Издание задало Пескову вопрос о том, как в Кремле относятся к решению Навального.

Никак дмитрий песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации

В своей предвыборной программе Навальный предлагает освободить предпринимателей с небольшим доходом от налогов и отчетности, установить минимальный размер оплаты труда в 25 тысяч рублей и поднять минимальные пенсии выше прожиточного минимума. Также он заявил о необходимости удвоить расходы на здравоохранение, чтобы обеспечить современный уровень медицинских услуг.

В октябре 2013 года Алексея Навального приговорили к условному сроку в пять лет по делу «Кировлеса». Если решение суда не отменят, то его судимость будет погашена только в 2023 году — через пять лет после условного срока. В таком случае в соответствии с действующим законодательством политик сможет баллотироваться в президенты только в 2033 году — через 10 лет после погашения судимости. Исправить ситуацию может пересмотр дела, который сейчас идет в Кирове.