Цветы у зданий МИД в Москве в память об Андрее Карлове
Москвичи приносят цветы к зданию министерства иностранных дел на площади Смоленская-Сенная и к дому приемов МИД на Спиридоновке в память об убитом в Анкаре 19 декабря российском после Адрее Карлове.
Вечером 19 декабря во время открытия выставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» в художественной галерее в Анкаре 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ, ранее работавший в турецких правоохранительных органах, открыл огонь по российскому послу в Турции Андрею Карлову. По неофициальным данным, он выкрикивал: «Не забывайте Алеппо, не забывайте Сирию!» От полученных ранений Карлов скончался. Еще два человека пострадали. Самого нападавшего убили в перестрелке с полицией.
В Турции уже задержали пятерых человек, связанных с убийцей Карлова, — его родителей, сестру и еще двух родственников. Кроме того, два человека находятся в розыске.
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