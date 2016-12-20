Москвичи приносят цветы к зданию министерства иностранных дел на площади Смоленская-Сенная и к дому приемов МИД на Спиридоновке в память об убитом в Анкаре 19 декабря российском после Адрее Карлове.

Сегодня у МИДа.

Фото опубликовано Антон Демидов (@demid_ru)

Как жаль, что смерть забирает лучших. Андрей Карлов занимал должность Посла России в КНДР с 2001-2006 год, а с 2013 по 2016 год являлся полномочным Послом РФ в Турции. Андрей Геннадьевич посвятил 46 лет своей жизни на изучение корейского и английского языка, а последние годы занимался поддержанием дружеских отношений с Турцией и Сирией. Выражаю свою скорбь и одновременную просьбу к @mid.ru об установке памятного мемориала Андрею Карлову в Главном Здании МИД на Смоленке.

Фото опубликовано ART + PR agent / Mari Silindo (@ok.mashka)

В память о российском дипломате, погибшем от руки террориста. Карлов Андрей Геннадьевич (04.02.1954 - 19.12.2016), чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Турецкой Республике с 12 июля 2013 по 19 декабря 2016 года. В 2001 - 2006 г.г. посол России в КНДР. #россия #москва #мид #мидрф #министерствоиностранныхдел #посолроссии #посолроссиивтурции #гибельпосла #дипломат #чрезвычайныйиполномочныйпосол #Карлов #КарловАГ

Фото опубликовано Pavel (@psp_saratov)

 Вечером 19 декабря во время открытия выставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» в художественной галерее в Анкаре 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ, ранее работавший в турецких правоохранительных органах, открыл огонь по российскому послу в Турции Андрею Карлову. По неофициальным данным, он выкрикивал: «Не забывайте Алеппо, не забывайте Сирию!» От полученных ранений Карлов скончался. Еще два человека пострадали. Самого нападавшего убили в перестрелке с полицией.

В Турции уже задержали пятерых человек, связанных с убийцей Карлова, — его родителей, сестру и еще двух родственников. Кроме того, два человека находятся в розыске.