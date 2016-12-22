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В результате взрыва газового баллона в переходе на станции метро «Коломенская» пострадали шесть человек. Об этом сообщается на сайте управления следственного комитета по Москве.

«По предварительным данным, 22 декабря 2016 года при проведении ремонтных работ вблизи одной из станций Московского метрополитена на юге Москвы произошел хлопок газа. В результате происшествия пострадали шесть человек, двое из которых госпитализированы в медицинские учреждения города», — говорится в сообщении.

В СК отметили, что ведомство проводит по факту инцидента доследственную проверку. Опрашиваются свидетели происшествия, по результатам проверки примут процессуальное решение.

Инцидент произошел в подуличном переходе южного вестибюля станции метро «Коломенская» утром в четверг, 22 декабря. Переход был закрыт на ремонт. Пассажиры при инциденте не пострадали.

Метрополитен собирается проверить соблюдение техники безопасности у компании ООО «Рост-Е», которая занималась проведением работ. Причины взрыва уточняются.

UPD (12:20): На YouTube появилось видео с моментом взрыва.