Никаких подтверждений у меня, естественно, нет, кроме публичного заявления. Я считаю неправомерным увольнять человека, когда он на больничном листе. Я понимаю, что всем можно дистанционно руководить, но я на больничном листе, и, по-моему, есть такой закон, по которому нельзя уволить человека во время болезни. Аргумент, который он приводит, что я призываю к забастовке студентов, — откровенно ложный.

Вообще, я честно скажу, что вызвать своим студентам полицию — это за гранью. Это просто запредельно. Столько живу и столько работаю в вузе, но я никогда не думала, что доживу до такого. Чтобы в ГИТИСе когда-нибудь ректор не защитил своих студентов, а вызвал им полицию и угрожал — это просто запредельная форма руководства студенчеством.

Я написала в Facebook, что я призываю всех друзей выразить свой протест против решения ректора и ученого совета по вопросу объединения двух факультетов и написала там черным по белому корректно, интеллигентно, в рамках закона. Наоборот, я сто раз повторяю, что протест должен быть мирным, законным, интеллигентным и корректным. Более того, протест не против ректора, а именно против решения ректора и ученого совета.