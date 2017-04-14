Европейский вещательный союз официально объявил о том, что Россия не сможет участвовать в «Евровидении» в 2017 году. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организатора конкурса.

Из него следует, что страну не устроил ни один из предложенных вариантов решения конфликта из-за запрета на въезд российской участницы Юлии Самойловой на территорию Украины. России предлагалось либо участвовать в конкурсе дистанционно, либо выбрать другого конкурсанта. Первый канал оба предложения отклонил, а затем отказался транслировать конкурс.

«К сожалению, это означает, что Россия не сможет принять участие в конкурсе в этом году. Мы очень хотели, чтобы все 43 страны смогли принять участие, и сделали все возможное для достижения этой цели», — добавили в ЕВС.

Музыкальный конкурс «Евровидение-2017» пройдет в мае в Киеве. Юлия Самойлова не сможет принять в нем участие, так как посещала Крым в 2015 году, не получив на это разрешение от украинских властей.