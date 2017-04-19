Я пришла в «Техникум», сделала заказ и решила сходить в туалет. Подойдя к лестнице, я увидела внизу нее поднимающегося парня и стала спускаться — а далее очнулась в машине скорой помощи.

Лестница, ведущая в туалет, не была огорожена и освещена, у нее отсутствовали ограничительные ленты. Менеджер зала сказала, что они прибежали на грохот и обнаружили меня без сознания внизу. Парень, которого я там встретила, по словам менеджера, воздержался от комментариев, сказав только, что ему показалось, что я оступилась.

В машине скорой помощи меня спросили, могу ли я назвать фамилию — я ответила, но дальше поняла, что ничего не помню. Потом я увидела в машине своего друга, его я узнала. Он объяснял мне, что произошло, и звонил друзьям, чтобы узнать, где я живу.

В Институте Склифосовского мне поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма, перелом большого бугорка правого плеча, гематомы и ушибы». Сумма компенсации за лечение навскидку составила более 120 тысяч рублей.

Архитектор дизайна и лестницы ресторана Ольга Трейвас сказала мне, что «не надо превращаться в обсессивного преследователя» и винить кого бы то ни было в своем плохом самочувствии. 14 марта я позвонила первый раз Тюриной (PR-менеджер White Rabbit Family. — Прим. ред.), тогда же и отправила письмо с просьбой о компенсации. Ждала неделю ответа, после чего позвонила вновь, она скидывала звонки. Тогда я написала еще одно — с вопросом «стоит ли ждать ответа?».

Ответ последовал 23 марта от владельца холдинга White Rabbit Family (в него входит «Техникум». — Прим. ред.) Бориса Зарькова, когда я написала ему в Facebook. По его просьбе я отправила письмо на почту. 29 марта я переспросила его в фейсбуке о письме: сообщение было просмотрено, но ответа не последовало. В ночь с 12 на 13 апреля я отправила последнее письмо на почту. 18 апреля я решила опубликовать пост. Поскольку я не получила ответа ни на одно письмо, я думаю подать в суд.

Это не единственный инцидент, просто, слава богу, все остальные были менее травматичные. Но после поста люди вышли со мной на связь, в интернете есть комментарии и фото.