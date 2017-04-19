Ситуация«Золотая лестница без перил»: кто виноват в травмах посетительницы «Техникума»
The Village разбирался в конфликте девушки, получившей травмы после падения с лестницы ресторана, и его представителей
Во вторник, 18 апреля, москвичка Ольга Чучадеева рассказала на своей страничке в Facebook об инциденте, произошедшем в начале января в ресторане «Teхникум» на Большой Дмитровке. По словам женщины, она упала на лестнице, ведущей в туалет заведения, после чего «пришла в себя уже на пути в Институт Склифосовского». Чучадеева оказалась в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом большого бугорка правого плеча и гематомами. Пострадавшая несколько раз пыталась связаться с представителями ресторана, требуя с них компенсации, но так ничего и не смогла добиться.
The Village пообщался с героиней и PR-менеджером «Техникума», а также с еще одной девушкой, которая упала с этой же лестницы в октябре 2016 года.
Ольга Чучадеева
пострадавшая
Я пришла в «Техникум», сделала заказ и решила сходить в туалет. Подойдя к лестнице, я увидела внизу нее поднимающегося парня и стала спускаться — а далее очнулась в машине скорой помощи.
Лестница, ведущая в туалет, не была огорожена и освещена, у нее отсутствовали ограничительные ленты. Менеджер зала сказала, что они прибежали на грохот и обнаружили меня без сознания внизу. Парень, которого я там встретила, по словам менеджера, воздержался от комментариев, сказав только, что ему показалось, что я оступилась.
В машине скорой помощи меня спросили, могу ли я назвать фамилию — я ответила, но дальше поняла, что ничего не помню. Потом я увидела в машине своего друга, его я узнала. Он объяснял мне, что произошло, и звонил друзьям, чтобы узнать, где я живу.
В Институте Склифосовского мне поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма, перелом большого бугорка правого плеча, гематомы и ушибы». Сумма компенсации за лечение навскидку составила более 120 тысяч рублей.
Архитектор дизайна и лестницы ресторана Ольга Трейвас сказала мне, что «не надо превращаться в обсессивного преследователя» и винить кого бы то ни было в своем плохом самочувствии. 14 марта я позвонила первый раз Тюриной (PR-менеджер White Rabbit Family. — Прим. ред.), тогда же и отправила письмо с просьбой о компенсации. Ждала неделю ответа, после чего позвонила вновь, она скидывала звонки. Тогда я написала еще одно — с вопросом «стоит ли ждать ответа?».
Ответ последовал 23 марта от владельца холдинга White Rabbit Family (в него входит «Техникум». — Прим. ред.) Бориса Зарькова, когда я написала ему в Facebook. По его просьбе я отправила письмо на почту. 29 марта я переспросила его в фейсбуке о письме: сообщение было просмотрено, но ответа не последовало. В ночь с 12 на 13 апреля я отправила последнее письмо на почту. 18 апреля я решила опубликовать пост. Поскольку я не получила ответа ни на одно письмо, я думаю подать в суд.
Это не единственный инцидент, просто, слава богу, все остальные были менее травматичные. Но после поста люди вышли со мной на связь, в интернете есть комментарии и фото.
анна тюрина
PR-менеджер White Rabbit Family
Там два раза в этом посте (Чучадеевой. — Прим. ред.) опубликована, к сожалению, не совсем достоверная информация. Первый момент: в ресторане «Техникум» ничего не менялось на лестнице. То есть с момента открытия ресторана на лестнице были перила, оранжевая полоса и яркий свет. Это, я думаю, могут подтвердить и ваши коллеги, которые часто бывают у нас в ресторане. Информация о том, что мы что-то изменили, не соответствует действительности. Второе: конечно же, нашей гостье была оказана медицинская помощь. Ей вызвали скорую. Я с ней беседовала, все с ней общались и переписывались. Я не знаю, почему Ольга сейчас выдала в эфир такую информацию, но я думаю, что вам будет правильно дальнейшие комментарии получать у нее. Это единственная подобная ситуация с этой лестницей.
После новости о скандале в «Техникуме» с The Village связалась девушка, которая рассказала, что с ней случился подобный инцидент в ресторане.
Ольга Жукова упала с лестницы в «Техникуме»
Я кубарем скатилась с этой лестницы осенью. Не знаю, каким чудом, но я отделалась только синяками и ушибами. Освещение во всем ресторане очень темное. Интерьер там сделан таким образом, что подход к туалету отгорожен стеной — виден как будто коридор. За ним лестницу вообще не видно — кажется, что там просто черный пол продолжается. Я стала искать дверь туалета на противоположной стене, сделала шаг вперед и в сторону. И, судя по всему, я навернулась на первой ступеньке и полетела вниз. На шум отреагировал удивленный повар, он выглянул из кухни со словами «Что случилось?», а на мой ответ «Я упала с лестницы» сказал: «А, понятно», — и закрыл дверь.
Возмутило больше всего то, что никто из персонала даже не проявил участия: я минут 20 ждала, чтобы мне лед принесли приложить к разбитой губе! А когда я вызвала менеджера с претензией, мне сказали: «Вы знаете, у нас с этой лестницы раньше никто не падал». О том, чтобы вызвать врача, не шло и речи.
Когда это со мной случилось, я не стала особо возмущаться, так как с моими травмами меня бы в суде куда подальше послали.
The Village искал фотографии подтверждения этих слов. Мы не беремся утверждать достоверность, однако, судя по фотографиям, перила всегда были в ресторане. Кроме того, освещение у лестницы всегда разное: иногда оно действительно яркое, а иногда есть полумрак.
Однако на этих снимках не видно самой лестницы. На 11 декабря 2016 года у лестниц не было оранжевых полос. Это видно при приближении вот этой фотографии.
Сейчас у этих лестниц уже можно наблюдать ограничивающие оранжевые полосы.
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