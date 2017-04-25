Столичная полиция предостерегла москвичей от участия в несогласованной акции «Открытой России», которая должна состояться в субботу, 29 апреля, около приемной президента страны. Об этом The Village сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Москве.

Правоохранители напомнили, что организаторам акции предложили провести демонстрацию от дома 9 по проспекту Академика Сахарова до дома 38 по улице Маши Порываевой, но этот вариант их не устроил, и они продолжили призывать граждан к участию в шествии к зданию приемной, расположенному по адресу Ильинка, 23.

В МВД пообещали принять меры для обеспечения правопорядка, но при этом уточнили, что ответственность за безопасность граждан возлагается законом в том числе и на организаторов публичного мероприятия, о чем они были официально предупреждены. Само мероприятие при этом остается незаконным.

В 14:00 в субботу, 29 апреля, в десятках городов России пройдут акции «Открытой России» под лозунгом «Надоел». Их участники обратятся к президенту страны Владимиру Путину с просьбой не переизбираться на новый срок.