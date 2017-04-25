Нагатинский суд Москвы приговорил националиста Дмитрия Демушкина к двум с половиной годам колонии общего режима за распространение экстремистских материалов в Сети. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Судья Антон Филатов признал Демушкина виновным по части 1 статьи 282 УК РФ — возбуждение ненависти либо вражды — и удовлетворил требования гособвинения в полном размере.

В свою очередь, адвокат Демушкина Олег Колесников на прениях сторон называл обвинения недоказанными, так как в деле нет состава преступления, и просил оправдать подсудимого.

Сам активист рассчитывал, что и прокурору, и судье понятен «идиотизм его дела».

Дмитрий Демушкин — создатель запрещенного впоследствии за экстремизм движения «Русские» и организатор «Русских маршей». Дело против него завели из-за того, что в октябре 2014 года он разместил две экстремистские картинки на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Заявителями выступили координатор московского штаба НОД Вячеслав Хвастушин и активистка движения Екатерина Нагибина.

В 2016 году дело Демушкина уже возвращали в прокуратуру для устранения нарушений. Сам Демушкин с октября 2016-го находился под домашним арестом.