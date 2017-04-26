Кремль объяснил резкое снижение рейтинга премьер-министра Дмитрия Медведева сложностями, связанными с организацией работы правительства. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Работа правительства сложна. Оно несет на себе груз принятия многих решений, связанных с оперативным управлением, и, конечно, здесь определенная волатильность социологических данных может иметь место. Это вполне допустимо Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

По словам Пескова, администрация президента внимательно следит за результатами социологических исследований, «но с известными допусками». Чтобы проанализировать данные «Левада-центра», Кремлю понадобится некоторое время.

Одновременно с этим представитель самого Медведева Наталья Тимакова назвала опубликованное социологами исследование «политическим заказом». По ее словам, премьер-министр не придает значения этим данным, в особенности с учетом того, что их приводит «Левада-центр».

По данным «Левада-центра», отставку Медведева в той или иной степени поддерживают уже 45 % россиян. Полностью доверяют премьеру лишь 3 % опрошенных против 14 %, зафиксированных в 2016 году.