Последний осужденный по «болотному делу» Иван Непомнящих рассказал подробности о травмах, полученных им в результате массового избиения в ярославской исправительной колонии № 1, в которой он отбывает наказание. Об этом «Радио Свобода» сообщила адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова, встретившаяся с ним 24 апреля. Она обнаружила у него телесные повреждения, гематомы и ушибы.

Непомнящих заявил, что 21 апреля в колонии прошли обыски, которые проводили сотрудники колонии вместе с людьми в масках. Осужденный утверждает, что они могли быть сотрудниками спецназа управления ФСИН. Они открыли камеры и приказали заключенным бежать на выход.

«Я не стал бежать, я пошел пешком, как обычно. И когда вышел из камеры, увидел, что они выстроились коридором по обе стороны у стен, из них огромный коридор, человек 60 примерно было, а может, и больше, и мы пошли», — утверждает Непомнящих.

Он рассказал, что шедших пешком ударяли по спинам дубинками. Самого осужденного начали избивать люди в масках, которые затем поставили его «на растяжку».

«Ноги очень сильно болят. Они до такой степени растяжку сделали, что на шпагат не сядешь — падаешь, а они били еще под коленками палками и ногами. Падаешь, поднимаешься, и опять заново это все. Потом опять давай бегом», — добавил он.

Иван Непомнящих является последним осужденным по «болотному делу». В конце декабря 2015 года ему вынесли приговор. Он не стал признавать свою вину.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что осужденный принимал активное участие в беспорядках на Болотной площади в Москве в мае 2012 года. Его признали виновным в применении насилия против двух старших сержантов полиции.

Фигурантами «болотного дела» стали участники «Марша миллионов» 6 мая 2012 года на Болотной площади. Согласованное шествие и митинг переросли в столкновения демонстрантов с полицией. По итогам акции задержали около 400 человек, а фигурантами уголовного дела стали 29 человек. Часть из них приговорили к реальным срокам, часть попала под амнистию, объявленную к 20-летию Конституции.