Юлия Галямина, выступающая соорганизатором акции против сноса хрущевок в Москве, пожаловалась на то, что в ее машине проткнули колеса. По ее мнению, произошедшее связано с подачей заявки на проведение мероприятия.

Баллотировавшаяся в Мосгордуму от «Яблока» Юлия Галямина и журналист Екатерина Винокурова подали заявку на проведение акции против программы реновации 14 мая с 14:00 до 18:00 на проспекте Сахарова. Предполагается, что в случае согласования в ней примут участие до 3 тысяч человек.