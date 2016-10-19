Спецпроекты15 мест силы в Нижнем Новгороде
Местые жители о том, где пропустить бокальчик, встретить 50 котиков и прогуляться на закате
При поддержке S7 Airlines мы подготовили серию иллюстрированных гидов, посвященных семи городам России: Санкт-Петербургу, Ростову-на-Дону, Нижнему Новгороду, Казани, Екатеринбургу, Калининграду и Сочи. Самые яркие представители каждого города, которые меняют его в лучшую сторону, проведут вас по своим любимым местам и расскажут, откуда они черпают новые идеи для созидания.
Герои Нижнего Новгорода:
Илья Фёдоров
владелец первого монокафе в Нижнем Новгороде Freakadely
Анастасия Старых
организатор культурных событий и идеолог проекта «Индекс 603»
Алина Ваулина
SMM-менеджер, диджей
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Каждый раз, проезжая летним утром по Канавинскому мосту, любуясь переливом церковных куполов, видом на кремль или прогуливаясь по старым центральным улицам города, я понимаю, за что туристы так любят Нижний. Именно в его старых домах по соседству со стеклянными бизнес-центрами в самом сердце города и кроется вся энергия. Самобытность на грани с заброшенностью и постоянные попытки сотворить что-то выдающееся делают город таким необычным.
Илья Фёдоров
владелец первого монокафе в Нижнем Новгороде Freakadely
1 Пивотека HopHead
Когда меня спрашивают, где можно вкусно поесть в центре, я всегда впадаю в длительные раздумья. Зато я точно знаю, где можно отлично провести вечер или выпить хорошего пива, — в пивотеке HopHead на улице Рождественской. Зачастую, отправляясь туда, я заглядываю и в бар «Селедка и кофе». Еcли иду в один из этих баров, без визита во второй ну никак не обойтись. Люблю начать с бокала какого-нибудь нового для себя пива в «Хопхэде», а затем вместе с его владельцами-барменами отправиться за «Кровавой Мэри» в «Сельдь».
ул. Рождественская, 8б
2 Бар «Селедка и кофе»
www.instagram.com/seledkaicoffee/
«Селедка и кофе» славится своей строптивой атмосферой, и многие считают, что в этом баре надменное обслуживание. Но на самом деле ребята там работают классные, а вокруг бара сложилась огромная тусовка, однажды попав в которую, вы поймете, что никакого снобизма там нет. Залог отличного вечера в баре — личное знакомство с барменами: если это твои люди и ты однажды показался им своим — все, ты на крючке этого заведения. Кстати, добраться до «Сельди», как и до «Хопхэда», находящихся на одной улице, можно на легендарном трамвае №1, который курсирует только в летнее время года и известен тем, что его можно остановить взмахом руки даже ночью и вне определенных остановок.
ул. Рождественская, 19
3 Кремль
Как бы банально это ни прозвучало, но одним из знаковых мест в Нижнем Новгороде я считаю наш кремль, который, в отличие от московского, открыт для свободного посещения. Когда я иду куда-то пешком или выхожу на пробежку, я с особым удовольствием прокладываю маршрут именно через него. Только представьте, кремль стоит здесь уже 500 лет, а вы можете взять и пробежаться внутри всей этой старины! Можно даже прогуляться по его стенам, откуда открывается сногсшибательный вид на Стрелку — слияние рек Оки и Волги: достаточно лишь подняться на Кладовую башню, пройдя сквозь одноименное кафе.
4 Прокат мотоциклов Pitshop
Прокат от Pitshop привлекает меня, во-первых, тем, что покататься на мотоциклах можно с инструктором и на специальной трассе, а во-вторых, тем, что для этого не нужны водительские права. В прошлом году мне буквально за 20 минут удалось освоить пит-байк, хотя до этого за рулем мотоцикла я не сидел ни разу. На трассе можно отлично отдохнуть, отключившись от рабочих и прочих дел, получить хороший заряд энергии и ярких впечатлений. Кстати, трасса доступна как зимой, так и летом. Находится она в поселке Новинки, и точного адреса у нее нет. На въезде в поселок легко найти отель Country House, а напротив него — трасса!
ул. Пожарского, 6а
5 Freakadely
www.instagram.com/eatmymeatballs
Глупо будет не упомянуть мое собственное кафе «Фрикадели» — сюда я могу прийти в любом настроении, встретить невероятное количество знакомых и узнать множество новостей. Кстати, один из посетителей на спор набил себе на руке небольшой кофейный стаканчик и теперь пьет кофе на халяву, так что теперь и вы знаете, как получать бесплатный кофе во «Фрикаделях».
ул. Октябрьская, 6
Илья Фёдоров
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Сегодня Нижний Новгород — это провинция, которая cтремится стать столицей, теряя при этом свое очарование и историю. Мне кажется, самая сильная сторона нашего города кроется в его старых улицах, старинных особняках и простой, но очень уютной исторической застройке. Поэтому я обойдусь без модных местечек и популярных троп туриста, а расскажу о старых улицах, которые позволяют ощутить наш город куда сильнее, чем кремль и другие достопримечательности в самом центре.
Что можно увидеть в Нижнем Новгороде, если знать, куда идти? Котов, сидящих на заборах, белье на веревках на задворках набережной Федоровского, цветение вишни во дворах советских зданий на улице Горького и самые вкусные яблоки, которые я когда-либо ела, в маленьком садике у одного из деревянных домов на улице Студеной. Улицу Короленко с красивыми домами, в окнах которых можно разглядеть теплые люстры и старинную печь. Но остановиться я хочу на других улицах, более таинственных и душевных.
Анастасия Старых
организатор культурных событий и идеолог проекта «Индекс 603»
6 Улица Ильинская, 55
yandex.ru/maps
Ильинская улица идет параллельно главной улице города — Большой Покровской (аналогу московского Арбата). Для меня она — одна из самых таинственных. По Ильинской нужно гулять ранним воскресным утром, когда никого нет и ранние полупустые трамваи периодически отстукивают городской ритм, напоминая, что ты не где-то там, а в крупном мегаполисе. Чтобы наиболее точно почувствовть мое таинственное настроение, рекомендую найти дом №55 (дом купцов Бурмистровых). Там висит стрит-арт-работа одной молодой художницы, которая расскажет вам историю жительницы этого дома.
7 Плотничный переулок, 16
С одной стороны — тихий, а с другой — очень характерный кусочек города. Одно из немногих мест, где современная застройка ничуть не спорит со старой, а где-то даже старинной. Не бойтесь заглядывать во дворики. Например, за домом №16 вы без труда найдете более 50 кошек разной окраски и характера. Достаточно встать посередине дворика, и они начнут выползать к вам навстречу из самых разных мест.
8 Улица Нестерова, 22
www.instagram.com/p/BLo3Qo9Dmqc
После нашествия котиков прокатитесь на трамвае № 2 и выйдите на улице Большая Печерская c ее тихими переулками и старинными домами. Небольшой совет: на одном из отрезков Большую Печерскую пересекает улица Нестерова. Найдите на ней 22-й дом и идите по дороге, параллельной дому. Упершись в небольшое кирпичное здание, обойдите его справа — там большие грузовые контейнеры все расписаны граффити. Интересный контраст с тихой романтичной атмосферой соседних улиц.
9 Большая Покровская улица, 10в
Гуляя по улице Алексеевской от площади Минина, найдите кинотеатр «Рекорд», обойдите его слева, а затем идите вглубь дворов. Пройдите через красивую арку (потолок арки до сих пор скрывает в себе лепнину) — и вы попадете во двор моего любимого дома.
Есть еще один вариант, как попасть в этот двор: найдите маленький алкогольный магазинчик на улице Пискунова, 7. Узкая лестница спускается в подвал, но в сам магазин заворачивать не нужно. Когда вы спуститесь, увидите такую же узкую лестницу наверх. Поднимайтесь и открывайте железную дверь — абсолютное ощущение затерянности в дворах Петербурга.
Я рекомендую проходить эти места в одиночку или вдвоем: когда дотрагиваешься до старых домов, создается довольно интимное ощущение познания города. Закрываешь глаза и представляешь, как мимо тебя идет приказчик или проносится карета.
10 Улица Рождественская, №30 и №45
ru.foursquare.com/user/37265548
Рождественская — улица, которая подходит для большой компании и неожиданных историй. Она сама вам подскажет, что делать и где пить, есть или танцевать. Однако там есть и места-ощущения, как я их называю, которые не открываются сразу. По адресу Рождественская, 30, найдите центр занятости населения и зайдите внутрь. Прямо будет большая дверь. Откройте ее, пройдите по ступенькам и поднимите голову — поверьте, ощущения от сюрприза будут самые противоречивые.
Один из самых красивых домов на Рождественской — №45. Но его красота спрятана внутри его подъезда. Стоя напротив дома, слева вы увидите арку. Ныряйте внутрь, и уже справа увидите подъезд. Даже если не удастся попасть внутрь, то через окна вы заметите одну из самых красивых лестниц в вашей жизни. Если все же удастся зайти в подъезд, то вы ощутите всю силу поэзии света и тени. Представляю, как, сидя на одном из подоконников, юноша рассматривает легко и плавно вальсирующую пыль в луче солнечного света, переводит взгляд на узоры перил и верит, что любовь к бедной соседской девушке — это навсегда.
Анастасия Старых
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Для меня Нижний — как контрастный душ. Его полярность чувствуется во всем. Например, в его архитектуре: здесь старые деревянные дома-памятники нижегородского зодчества спокойно соседствуют с современными издержками коммерческой архитектуры из стеклопакетов и неоновых вывесок. В Нижнем процветает DIY-культура: либо ты, либо никто другой. Творческие и идейные люи своими силами пытаются изменить город и создают проекты, влияющие на его культурный ландшафт.
Алина Ваулина
продюсер, диджей
11 Набережная Гребного канала
Это самое живописное место Нижнего, расположенное наиболее близко к реке. Прогуливаться тут лучше на закате, наблюдая за проносящимися над тобой кабинками канатной дороги.
12 «Салют»
Вкусные бургеры и вечеринки. Особенно хорошо тут летом, когда открывается уютная веранда. В выходные на ней ставят недорогой бар, и с винила местные диджеи играют хаус и диско. У «Салюта» есть секретное место — подвал, который открывается для особых случаев. В нем проводят вечеринки, показывают аудиовизуальные инсталляции и тестируют новые коктейли.
13 «Арсенал»
фотографии из архива ВВФ ГЦСИ
Первый центр современного искусства в городе с хорошими кураторами и плотнейшим расписанием событий, который расположен на территории Нижегородского кремля. Помимо различных выставок, в том числе локальных художников, здесь можно послушать лекции, поучаствовать в воркшопах или попробовать организовать что-то свое. А по вечерам в «Арсенале» можно попасть на джазовый концерт или просмотр аутентичного арт-хауса на иностранном языке.
Кремль, корпус 6
14 Смотровая площадка под метромостом
Атмосферное место для индустриальных романтиков. Отсюда видно возвышающуюся эстакаду метромоста, по которому с гулом проносятся поезда, а также здание заброшенного мукомольного завода из бетона и железа, расписанные граффити лестницы, спускающиеся к реке.
15 Улица Октябрьская, 11–23
yandex.ru/maps
На стенах этих обветшалых деревянных домов и в их окрестностях можно встретить работы стрит-арт-художников — Muddlehood, AO, Севы Тоя и других. Работы можно попробовать найти самостоятельно, что не так просто, а можно обратится к гугл-карте стрит-арта Нижнего Новгорода.
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