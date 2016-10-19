6 Улица Ильинская, 55 yandex.ru/maps Ильинская улица идет параллельно главной улице города — Большой Покровской (аналогу московского Арбата). Для меня она — одна из самых таинственных. По Ильинской нужно гулять ранним воскресным утром, когда никого нет и ранние полупустые трамваи периодически отстукивают городской ритм, напоминая, что ты не где-то там, а в крупном мегаполисе. Чтобы наиболее точно почувствовть мое таинственное настроение, рекомендую найти дом №55 (дом купцов Бурмистровых). Там висит стрит-арт-работа одной молодой художницы, которая расскажет вам историю жительницы этого дома.

7 Плотничный переулок, 16 С одной стороны — тихий, а с другой — очень характерный кусочек города. Одно из немногих мест, где современная застройка ничуть не спорит со старой, а где-то даже старинной. Не бойтесь заглядывать во дворики. Например, за домом №16 вы без труда найдете более 50 кошек разной окраски и характера. Достаточно встать посередине дворика, и они начнут выползать к вам навстречу из самых разных мест.

8 Улица Нестерова, 22 www.instagram.com/p/BLo3Qo9Dmqc После нашествия котиков прокатитесь на трамвае № 2 и выйдите на улице Большая Печерская c ее тихими переулками и старинными домами. Небольшой совет: на одном из отрезков Большую Печерскую пересекает улица Нестерова. Найдите на ней 22-й дом и идите по дороге, параллельной дому. Упершись в небольшое кирпичное здание, обойдите его справа — там большие грузовые контейнеры все расписаны граффити. Интересный контраст с тихой романтичной атмосферой соседних улиц.

9 Большая Покровская улица, 10в Гуляя по улице Алексеевской от площади Минина, найдите кинотеатр «Рекорд», обойдите его слева, а затем идите вглубь дворов. Пройдите через красивую арку (потолок арки до сих пор скрывает в себе лепнину) — и вы попадете во двор моего любимого дома. Есть еще один вариант, как попасть в этот двор: найдите маленький алкогольный магазинчик на улице Пискунова, 7. Узкая лестница спускается в подвал, но в сам магазин заворачивать не нужно. Когда вы спуститесь, увидите такую же узкую лестницу наверх. Поднимайтесь и открывайте железную дверь — абсолютное ощущение затерянности в дворах Петербурга. Я рекомендую проходить эти места в одиночку или вдвоем: когда дотрагиваешься до старых домов, создается довольно интимное ощущение познания города. Закрываешь глаза и представляешь, как мимо тебя идет приказчик или проносится карета.