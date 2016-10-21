Вестибюли шести станций Московского метрополитена будут закрыты в выходные (с вечера пятницы, 21 октября, до открытия метро в понедельник, 24 октября) для проведения работ по благоустройству, а также для подготовки к проведению «Ночи социальной рекламы». Об этом The Village сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Вестибюли Время перекрытия

Южный вестибюль станции «Тульская» (со стороны первого вагона из центра) С 22:00 пятницы, 21 октября, до открытия метро в понедельник, 24 октября

Западный вестибюль станции «Кузьминки» (со стороны последнего вагона из центра) С 22:00 пятницы, 21 октября, до открытия метро в понедельник, 24 октября

Южный вестибюль станции «Нахимовский проспект» (со стороны первого вагона из центра) С 22:00 пятницы, 21 октября, до открытия метро в понедельник, 24 октября

Вестибюль станции «Тургеневская» С 02:00 субботы, 22 октября, до открытия метро в понедельник, 24 октября

Северный вестибюль станции «Китай-город» (выход к улице Маросейке) С 02:00 субботы, 22 октября, до открытия метро в понедельник, 24 октября

Западный вестибюль станции «Славянский бульвар» (со стороны первого вагона из центра) С 23:00 субботы, 22 октября, до открытия метро в воскресенье, 23 октября

Также с 02:00 субботы, 22 октября, до открытия метрополитена в понедельник, 24 октября, будет закрыт эскалаторный павильон на станции «Кожуховская». Вместе с тем с 22:00 пятницы, 21 октября, до открытия метрополитена в понедельник, 24 октября, для пассажиров частично перекроют вестибюли станций «Савёловская», «Третьяковская», «Тимирязевская», «Сокол» (западный вестибюль) и «Октябрьское Поле» (северный вестибюль).

Вместе с тем представители метро напомнили, что в воскресенье, 23 октября, будет закрыт центральный участок Калужско-Рижской линии от станции «Проспект Мира» до станции «Октябрьская». На время ремонтных работ для входа и выхода пассажиров будут закрыты станции «Тургеневская» и «Сухаревская». Станция «Китай-город» будет работать только для проезда по Таганско-Краснопресненской линии, а станция «Третьяковская» — только для проезда по Калининской линии. Также не будут работать переходы между станциями «Тургеневская» — «Чистые пруды» и «Тургеневская» — «Сретенский бульвар». Движение поездов по Калужско-Рижской линии будет осуществляться только на участках «Новоясеневская» — «Октябрьская» и «Проспект Мира» — «Медведково». Работа закрытых станций возобновится в понедельник, 24 октября, в 05:30.

Кроме того, по-прежнему закрыт южный вестибюль станции «Черкизовская» (со стороны последнего вагона из центра), до 30 октября 2016 года закрыт восточный вестибюль станции «Сокол» (со стороны последнего вагона из центра), до 30 декабря 2016 года закрыт вестибюль № 1 (включая подуличный переход) станции «Полежаевская», до 28 февраля 2017 года закрыта станция «Фрунзенская», до 31 августа 2017 года закрыт северный вестибюль станции «Красные Ворота» (со стороны первого вагона из центра).